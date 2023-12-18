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Сукню принцеси Діани продали за рекордною за мірками моди ціною

13:56 18 грудня 2023
Принцеса Діана

Сукня принцеси Діани, стилю якої зараз наслідують її невістки, була продана на аукціоні за рекордну для світу моди суму — у 11 разів більшу за оцінну вартість вбрання.

«Сукня, яку Діана, принцеса Уельська, одягала в 1985 році, встановило рекорд моди, пішовши з молотка в Голлівуді за суму, що в 11 разів перевищує оцінну. Чорне оксамитове вечірнє плаття довжини „балерина“ було продано на аукціоні Julien's Auctions за 1,14 мільйона доларів», — пише видання Telegraph.

Фото Telegraph.

Цю сукню шила команда модельєра Жака Азагурі, який був одним із фаворитів принцеси Діани. Вперше вона одягла її у 1985 році в Італії під час королівського турне з принцом Чарльзом.

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Попереднім рекордсменом була інша сукня принцеси, продана за 604 тисячі доларів.

Нагадаємо, що 41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон для візиту до некомерційного фонду Streets of Growth обрала костюм верблюжого кольору, який виглядав як той, який колись носила мама її чоловіка, принцеса Діана.

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Фото Telegraph

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