Вільям і Гаррі були в цьому задіяні: королівський експерт про стиль принцеси Діани у її невісток

Щоразу, коли Меган Маркл і Кейт Міддлтон вшановували покійну принцесу Діану, шанувальники завжди були в захваті. Вони бачили схожість і тішилися з того, що вони наслідують свою покійну свекруху. Однак королівський експерт стверджує, що цей вчинок може бути трохи не тим, ніж очікували фанати. Зараз наслідування стилю Діани, яка була не лише легендою, але й іконою моди, не є чимось незвичайним. Люди намагаються робити це щодня, і ми не здивуємося, якщо стилісти Кейт і Меган час від часу черпають натхнення у неї. Однак у книзі «Ендшпіль: Всередині королівської сім'ї та боротьба монархії за виживання» Омід Скобі стверджує, що вони косплеїли під неї, і це стало королівською фішкою. Протягом багатьох років і Кейт, і Меган або одягалися так само, як Діана, або носили її прикраси, які їм дарували.

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«За останні тринадцять років косплей Діани став королівським атрибутом, — каже Скобі. — Але в той час як знайти тренд, не зачеплений культовим стилем Діани, майже неможливо, величезна кількість зусиль, які йдуть на те, щоб відтворити її точний образ, іноді виходить за рамки можливого».

Мало того, їхні чоловіки, принц Вільям і принц Гаррі, як стверджується, були в цьому задіяні. За словами Скобі, одягатися як Діана завжди обговорювалося з Вільямом або Гаррі.

«Чи були м'які підштовхування з боку інших? Часом, так. Було відомо, що хтось повертався назад і витягував зображення Діани в певному місці або в певний час для ідей. У потрібний момент це може бути милим жестом, але також виникає трохи нудотне відчуття, коли ви усвідомлюєте, що це часто організовано в рамках тієї ж системи, яка сприяла її життєвим стражданням, і установи, яка все ще хоче, щоб частина сяяння Діани передалася їм», — підсумував Скобі в інтерв'ю для Page Six.

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Раніше «ФАКТИ» писали, принц Гаррі звинуватив королівську сім’ю у відсутності підтримки у важкий для нього період після загибелі матері, принцеси Діани.

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