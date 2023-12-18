Купуйте без роздумів: названо 5 бюджетних кросоверів з пробігом, які зазвичай не визивають у власників нарікань

Експерти SUV News, які раніше визначили чільну трійку найкращих кросоверів Toyota, склали чільну п’ятірку популярних і надійних моделей на вторинному ринку, які заслуговують на увагу.

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Як пише видання mashyna.com.ua, рейтинг виглядає наступним чином:

Honda CR-V: CR-V відомий своєю надійністю, комфортом та зручністю в експлуатації. Моделі приблизно 2012−2016 років можуть бути доступними за прийнятними цінами.

Фото з Вікипедії

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Toyota RAV4: RAV4 — ще один популярний кросовер, відомий своєю якістю та довгим терміном служби. Моделі з приблизними роками випуску з 2013 по 2017 можуть запропонувати відмінне співвідношення ціни та якості.

Фото з Вікіпедії

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Nissan Rogue: Rogue пропонує розумну ціну, просторий салон та прийнятні характеристики. Моделі приблизно 2014−2017 років можуть бути привабливими для покупців із обмеженим бюджетом.

Фото з Вікіпедії

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Ford Escape: Escape пропонує живі характеристики та різні конфігурації. Моделі, випущені з 2013 по 2016 роки, можуть представляти цікаві варіанти.

Фото з Вікіпедії

Subaru Forester: Forester славиться своєю чудовою системою повного приводу та непоганим рівнем безпеки. Розглядайте моделі з приблизними роками випуску з 2014 до 2018, якщо вас цікавить надійний кросовер.

Фото з Вікіпедії

Раніше представники брендів розповідали, які нові кросовери почнуть продаватись в нашій країні у 2024 році.

Фото Pixabay

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