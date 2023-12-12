Надійні та довговічні «японці»: названо ТОП-3 кращих позашляховиків Toyota

Як і будь-який виробник, Toyota не завжди випускає автомобілі, що викликають захоплення у кожного водія.

В той же час дуже багато моделей Toyota мають право вважатися взірцем для конкурентів бренду. Зокрема, позашляховики, які незмінно займають високі місця в різних тестах на довговічність.

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Так, експерти SUV News погоджуються, що кросовери Toyota є свідченням незмінної якості бренду. Вони навіть склали список з трьох найкращих моделей Toyota, відомих своєю довговічністю та мінімальними експлуатаційними проблемами, пише Avtosota.

Toyota RAV4

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Трійку найдовговічніших кросоверів Toyota очолює Toyota RAV4. Відомий своїми надійними характеристиками, RAV4 поєднує в собі комфорт і можливості, що робить його надійним супутником як на міських дорогах, так і на пересіченій місцевості.

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Toyota Highlander

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За ним слідує Toyota Highlander, сімейний позашляховик, який не лише пропонує простір, але й обіцяє надійність, що витримує випробування часом та подорожами. Цей автомобіль однаково впевнено почувається як під час тривалих подорожей, так і під час коротких поїздок на роботу та з роботи.

Toyota C-HR

Замикає трійку лідерів Toyota C-HR — кросовер, який вирізняється своїм виразним стилем і тими самими стабільними характеристиками, якими славиться Toyota. Це свідчення того, що навіть найсучасніші автомобілі в модельному ряді Toyota не йдуть на компроміс із візитною карткою бренду — надійністю.

Нагадаємо, що останню модель Toyota виведе на ринок України у гібридному форматі вже 2024 року.

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