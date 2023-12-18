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Погода

Якою буде погода на Різдво та Новий рік: синоптикиня здивувала прогнозом

15:12 18 грудня 2023
зима

До кінця грудня в Україні збережеться тепла погода з температурою в межах від 0 до +9 градусів.

Але тиждень напередодні Різдва буде навіть теплішим. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Тиждень напередодні Різдва буде в Україні переважно теплим. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +2…+9 градусів. У кінці тижня, 22−23 грудня, очікується незначне похолодання», — зазначила синоптикиня.

19 грудня очікується також тепла погода з температурою повітря +2…+8 градусів, прохолодніше буде на сході та на Закарпатті, в межах від 1 морозу до 3 градусів тепла.

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Дощі пройдуть місцям на заході, півночі, на Черкащині, Вінниччині. На решті території без істотних опадів.

Вітер буде західного, південно-західного напрямку, рвучкий, на заході та півночі можливі сильніші пориви до 15−18 метрів за секунду.

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У Києві завтра, 19 грудня, місцями невеликі опади, поривчастий південно-західний вітер. Протягом дня буде тепло, до +4…+6 градусів.

За прогнозом Діденко, невелике похолодання (до нуля та маленьких «мінусів») очікується 22−24 грудня, на Різдво знов буде тепліше.

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Прогноз своєї колеги підтримала й заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня.

«За сьогоднішніми розрахунками, буде тепло, як для цієї пори року: додатні значення температури в межах від 0 до 6 градусів тепла вночі та вдень. На півдні може бути 10 градусів тепла», — цитує РБК-Україна слова Голені.

На Різдво, 25 грудня, очікуються «опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а температурний фон такий самий».

До кінця грудня, за прогнозом синоптикині, змін не очікується, але більш точні прогнози Укргідрометцентр дає за 3−5 діб до визначеної дати, нагадала вона.

Щодо поточної погоди, то згідно з прогнозом синоптиків, вдень та вночі у Києві буде +2… +4 градуси. Температура протягом доби у більшості областей від 0 до +5. Вдень на півдні +3… +8 градусів, а вночі на сході від +2 до -3 градусів.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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