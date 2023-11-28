Зайде тепле повітря: синоптикиня розповіла, якою буде погода у грудні

Незважаючи на удар стихії, перший місяць зими в Україні може виявитись теплішим за норму. Про це повідомила синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в етері телемарафону.

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«На початку грудня ми очікуємо, що до південних областей буде більше заходити тепле повітря. По південних областях 1−2 грудня очікуємо вище 10 градусів тепла. Середньомісячна температура для грудня очікується на 1−1,5 градуси вище від кліматичної норми. Опади очікуються в межах норми», — сказала вона.

Якщо говорити про першу декаду грудня, то сніговий покрив може бути в західних областях — Львівська, Волинська і Рівненська, і на північному кордону України.

Відносно погоди найближчими днями, прогнозом поділилася колега Наталії Птухи, синоптикиня Наталка Діденко.



За її прогнозом, 29 листопада в Україну завітає південний циклон. У більшості областей очікується ускладнення погодних умов — сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі.

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Вітер знову передбачається сильним, зі штормовими поривами до 15−22 метрів за секунду. Напрямок — південно-східний з переходом на західний.

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Температура повітря вночі очікується в межах 0−5 градусів морозу, вдень потепліє до +2+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0−4 градуси морозу.

У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів.

Київ завтра також потрапить у сферу впливу південного циклону, який назвали Oliver. У найближчу ніч у столиці мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть й припиняться.

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Вітер в Києві і південно-східного перейде на західний, знову очікується сильним, зі штормовими поривами. Найближчої ночі 0−2 морозу, завтра вдень потепліє до +2 тепла.

30 листопада негода відступить, буде морозно вночі, вдень близько нуля.

Нагадаємо, 26 листопада південні області України накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. На ранок 27 листопада через негоду в Україні без світла було понад 2 тисячі населених пунктів. Наразі на 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти, повідомляє ДСНС. За останніми даними, жертвами негоди стали 10 людей.

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