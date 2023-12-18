«Знімали у бомбосховищі будинку Андрія Данилка»: В’ячеслав Довженко зіграв роль знаменитого артиста

Популярний актор театру та кіно Вʼячеслав Довженко пригадав зйомки у серіалі «Перші дні». Відомо, що кінострічка — шість епізодів, які розповідають про початок повномасштабного вторгнення росії в Україну, — розрахована на європейського глядача. Довженко зіграв в одному з епізодів, який називається «Будинок із зіркою». Актор втілив відому особистість — Андрія Данилка, який нещодавно відзначив своє 50-річчя.

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— У мене на цю роль і особливих проб не було, — згадав Довженко у проєкті «Точка опори». — Мені подзвонила Катя Царик — режисерка цього епізоду, повідомила про зйомки та сказала: «Славо, у цій ролі я нікого не бачу, тільки тебе».

Актор ознайомився зі сценарієм, який одразу ж йому сподобався, але було певне «але».

— Там було дуже явно написано, про кого ця історія, — розказав актор. — Я поїхав на зустріч із Катею з однією умовою — щоб це не було так в лоб. Але, коли зайшов в офіс, її перші слова були: «Славочко, я так рада, що ти приїхав, тільки у мене одне прохання: давай, щоб ми не грали в лоб». Це одразу стало знаком, що ми на одній хвилі. Безумовно, це історія Андрія, але дуже багато з написаного відгукувалося в мені особисто, тому що я практично пережив те саме, коли будь-яка творча людина в якийсь момент розуміє, чи взагалі потрібно було те, що я робив. Проте люди починають тобі писати, ти спілкуєшся з ними й вони тебе надихають йти далі.

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Вʼячеслав Довженко розповів, що зйомки проходили в тому числі в будинку, де насправді мешкає Андрій Данилко.

— У нас була зміна, під час якої ми знімали епізоди в бомбосховищі, — згадав Довженко. - Це було в його будинку, і продюсери нам казали, що він має приїхати, але цього не сталося. Можливо, знайомство ще попереду.

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За словами артиста, на початку повномасштабного вторгнення він також залишився на самоті.

— Я опинився сам у будинку, — розказав актор. - У мене є друг, який виїхав з родиною та попросив мене заїхати в його будинок, подивитися за ним. Я заїхав у той дім на Осокорках і опинився сам — не знав, чи є хтось із сусідів. Було таке дивне відчуття… А потім почали переписуватися з людьми, я долучився до ТрО, став ходити охороняти Осокорки.

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