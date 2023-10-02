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«Ці цифри не мають жодного значення»: Андрій Данилко відзначає 50-річчя

10:51 2 жовтня 2023
Андрій Дпнилко

Андрій Данилко, який нещодавно завершив концертний тур Європою та Америкою, 2 жовтня відзначає день народження. Артисту виповнюється 50 років. Повернувшись додому, артист взяв невеличку паузу, щоб видихнути й відновити сили. І, звісно, відсвяткувати початок нового життєвого етапу. До речі, цифрами він геть не переймається.

«Для мене всі ці паспортні цифри не мають жодного значення. Важливі лише внутрішні відчуття, а в душі я й досі почуваюся студентом. Любимо з Інною подуркувати та покепкувати одне з одного. І після 50-ти нічого не зміниться. У мене купа справ і планів, творчих і не тільки, тому паритися через вік у мене немає часу», — поділився Данилко.

Першим Андрія Михайловича привітав його друг та незмінний продюсер Юрій Нікітін. Цікаво, що цієї осені в їхнього творчого тандему також важлива дата — 26-річчя співпраці, яка розпочалася у вересні 1997 року. Юрій довго думав, що подарувати людині, в якої є все.

«За 26 років разом я добре знаю про твою пристрасть до перегляду рідкісних фільмів, тож вирішив подарувати тобі унікальний пристрій — „телевізор, що знає всі фільми на світі“ metasmart TV Gazer. Його, до речі, розробили українці, і це викликає особливу гордість та додає цінності», — написав Нікітін у соцмережах.

Зі зрозумілих причин Андрій Данилко не планує гучного святкування. Каже, що ювілей він проведе в колі найближчих друзів і неодмінно загадає заповітне бажання, яким він останні півтора року завершує кожен свій концерт, — щоб закінчилась війна й усі українці нарешті повернулись додому.

Нагадаємо, Андрій Данилко об’їздив чимало міст Європи і США з концертами на підтримку України. Кожен концерт артист завершує фразою: «путін, щоб ти здох!».

Один з концертів у США — у Нью-Йорку — мало не зірвався. Через негоду дорогою з Чикаго до Нью-Йорку вимушено посадили в Коннектикуті. Тож довелося екстрено діставатися машиною.

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