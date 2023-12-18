«Зливали» ворогу позиції та графік ротацій сил ЗСУ: ворожі інформатори на Донеччині отримали тюремний термін

Ворожі інформатори, які «зливали» позиції та графіки ротацій ЗСУ на Донеччині, отримали реальні терміни ув’язнення.

За інформацією СБУ, засуджено двох ворожих інформаторів, що розвідували місця базування та періодичність ротацій Сил оборони на Донеччині.

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Вони намагались виявити можливі локації комплексів протиповітряної оборони та складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ в районах Краматорська та Слов’янська. Також збирали дані про часові інтервали між ротаціями підрозділів українських військ на прифронтовій території області.

Ця інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних ударів по східному регіону із застосуванням керованих авіабомб та дронів-камікадзе.

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Співробітники СБУ затримали обох зрадників.

За матеріалами української спецслужби суд призначив ворожій поплічниці 12 років тюрми, а іншому фігуранту — 9 років ув’язнення.

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Засудженою є підприємиця з Краматорська, яку фсб дистанційно залучила до співпраці у червні цього року. Встановлено, що родич інформаторки вже тривалий час працює на підконтрольну російській спецслужбі так звану «мдб днр». Саме через нього жінка месенджером передавала отримані розвіддані для російських загарбників.

Ще одним засудженим є мешканець Торецька, який у «віддаленому режимі» передавав окупантам розвідінформацію про дислокацію Сил оборони на Горлівському напрямку. Він передавав дані через «зв'язкового» — свого друга, старшого навідника-гранатометника 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу збройних сил рф.

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Суд визнав обох зрадників винними.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Запоріжжі затримали керівника ворожої групи, який 18 жовтня цього року «навів» російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста.

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