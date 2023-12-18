Допомагав росії вбивати безвинних людей: в Запорожжі затримали «палестинця», коригувальника ударів фсб

СБУ знешкодила агентурну мережу фсб, яка 18 жовтня скоригувала удар російських ракет по багатоповерхівці у Запоріжжі.

Як повідомляють в Службі безпеки, в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року «навів» російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тієї ночі 5 людей загинуло, ще 5 — отримали важкі поранення.

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Фото СБУ

Резидентом виявився місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

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Фото СБУ

Він був дистанційно завербований у середині жовтня 2023 року і працював на ворога під псевдонімом «Палестинець». Запроданець створив анонімний чат у популярному месенджері та сформував власну групу інформаторів, до якої входили четверо місцевих мешканців, у тому числі й його родичі.

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Зрадники розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів. Отримані відомості вони передавали «Палестинцю», а він вже надсилав їх до фсб через «зв'язкового» в одному із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

«Палестинцю» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила мешканця Києва, який минулого грудня перед Новим роком наводив російські ракети на столицю.

Фото СБУ

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