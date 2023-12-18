В Києві з 19 по 24 грудня працюватимуть продуктові ярмарки (адреси по районах)

В Києві з 19 по 24 грудня пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. На них жителі міста зможуть вигідно купити овочі, фрукти, зелень та інші продукти від фермерів. А також придбати все необхідне для приготування куті.

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Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

19 грудня (вівторок) ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі — просп. Науки, 88;

Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41−47;

Дніпровському районі — вул. Івана Микитенка, 21−27;

Оболонському районі — вул. Марка Вовчка, 21;

Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі — вул. Бульварно-Кудрявська, 2−4, площа Галицька, 2.

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20 грудня (середа) в:

Голосіївському районі — Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дніпровському районі — просп. Соборності, 2−20;

Оболонському районі — вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі — вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі — просп. Правди, 5−11;

Святошинському районі — вул. Підлісна, 8.

21 грудня (четвер) у:

Голосіївському районі — вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2−29;

Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41−47;

Дніпровському районі — просп. Воскресенський, 8−10;

Оболонському районі — вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі — вул. Генерала Алмазова, 6−8;

Подільському районі — вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

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22 грудня (п'ятниця) в:

Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25−53;

Деснянському районі — вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі — вул. Гроденська, 1/35−17А, вул. Алматинська, 64−74;

Оболонському районі — вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі — перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі — вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі — вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);

Шевченківському районі — вул. Ружинська, 16−18 (біля скверу);

вул. Деревлянська, 16−20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2−4, площа Галицька, 2.

23 грудня (субота) в:

Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4−10;

Дарницькому районі — вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі — вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);

Дніпровському районі — вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Оболонському районі — вул. Петра Калнишевського, 1−5, вул. Йорданська, 1−9, вул. Марка Вовчка, 21;

Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі — вул. Мирослава Поповича, 10;

Солом’янському районі — вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі — вул. Богдана Гаврилишина, 1−17.

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24 грудня (неділя) в:

Голосіївському районі — вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі — вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі — вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Оболонському районі — вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі — вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі — вул. Татарська, 32−38.

Кияни також можуть відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» — Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» — вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» — вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, з 1 вересня цього року Православна церква України перейшла на Новоюліанський календар. Тепер Різдво наша країна святкує 25 грудня разом з більшостю країн світа.

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