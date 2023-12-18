Багато з’їсти не встигнете: Аніта Луценко поділилися думками про інтервальне голодування

До Нового року залишилося 13 днів, і деякі жінки почали панікувати, чи встигнуть «прийти до норми» за цей час. Хтось, можливо, намагається втілювати в життя принципи японської дієти, а комусь до вподоби інші способи зниження ваги, в тому числі інтервальне голодування.

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Своєю думкою про інтервальне голодування поділилася фітнес-тренерка Аніта Луценко.

«Інтервальне голодування — система харчування, що заснована на принципі: є проміжок часу (наприклад 16 годин), коли не можна їсти і час, коли можна їсти (8 годин). Зазвичай це відсутність традиційного сніданку і вечері», — вважає тренерка.

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Ці інтервали для прийому їжі можуть варіюватися, наприклад тривати з 12.00 до 20.00, або з 10.00 до 18.00. Людина може сама вирішувати, як їй зручніше.

На думку Луценко, є переваги такого методу схуднення, а саме:



- якщо комфортно мати такий принцип в голові для обмеження вживання зайвого і це працює — значить ви знайшли свій спосіб для контролю ваги;

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- відсутність переїдання сприяє кращому здоров’ю і довголіттю;

- якщо комфортно не снідати чи не вечеряти і це не викликає стресу — для вас підходить такий режим;

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- це один з видів обмеження калорійності раціону, коли можна сильно не перейматись складом їжі, бо просто не встигнете з'їсти багато.

Разом з тим, тренерка бачить і недоліки:

- при захворюваннях жовчного відсутність сніданку з часом може нашкодити здоров’ю, спровокувавши застій жовчі;

- може з’явитись відчуття, що це єдиний принцип для їжі і буде обмежене розуміння принципів здорового харчування у тому проміжку, коли їсте;

- можна просто не їсти після 19.00 чи 20.00 і ви схуднете. Тож це додаткові обмеження;

людина може не встигати за проміжок дозволеного часу для їжі з’їсти необхідне: вітаміни, мінерали, клітковину, білок, жир.

- також можливе порушення сну.

Крім того, якщо немає складеного меню, то може виникати зацикленість і розлад харчової поведінки. Постановка цього принципу в центр життя і емоційний стрес, якщо це правило випадково порушується.

Нагадаємо, втрата 1−2 кілограмів на тиждень — цілком реальна мета, яка залежить від типу фігури жінки. Такий поступовий підхід з більшою ймовірністю призведе до стійкої поведінки, яка допоможе запобігти поверненню втраченої ваги.

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