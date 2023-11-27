Ніколи себе не картайте: стало відомо про найгірші способи схуднення

Багато хто мріє якнайшвидше позбутися зайвої ваги. Але, як показує практика, скинути зайві кілограми набагато важче, ніж їх набрати. Однак не дозволяйте цим помилкам саботувати ваш успіх, пише видання Cleveland Clinic.

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Пообіцяти схуднути на 10 кілограмів за тиждень може здатися гарною ідеєю, але це не та мета, яка налаштує вас на успіх, каже Сьюзан Альберс, доктор психологічних наук. Це просто занадто багато, щоб втратити так швидко. Це нереально. Дослідження показують, що втрата 1−2 кілограмів на тиждень — цілком реальна мета, залежно від вашого типу фігури. Такий поступовий підхід з більшою ймовірністю призведе до стійкої поведінки, яка допоможе запобігти поверненню втраченої ваги.

Постановка більш досяжних короткострокових цілей також дозволяє закріпити досягнуте. Кожен скинутий кілограм стає приводом відсвяткувати ваші зусилля та відданість справі.

Замість того, щоб зосереджуватися на цифрах на вагах, спробуйте встановити більш здорові моделі харчування та змінити спосіб життя.

Зазвичай це призводить до втрати ваги та покращення самопочуття.

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Якщо схематична дієтична програма, яка обіцяє скинути зайві кілограми, звучить занадто добре, щоб бути правдою… що ж, швидше за все, вона не відповідає дійсності і не варта вашого часу та зусиль.

Модні дієти пропонують багато обіцянок, від яких перехоплює подих, але дають мало довгострокових результатів, якщо взагалі дають їх. По суті, ці плани пропонують надію, але не більше того. Багато хто зосереджується на вживанні одного конкретного продукту або типу їжі. Хорошим прикладом є «грейпфрутова дієта». Те ж саме можна сказати і про програми харчування, які зосереджені переважно на білках або жирах. Але, відмовляючись від певних груп продуктів, багато модних дієт виключають основні поживні речовини, яких потребує ваш організм, що може призвести до проблем зі здоров'ям.

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Подумки картаючи себе за свою вагу, ви не допоможете знизити цифри на вагах. Насправді, це може мати протилежний ефект. Дослідження показують, що почуття провини за свою вагу може призвести до набору зайвої ваги і спровокувати нездорові стосунки з їжею.

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Якщо скорочення калорій дорівнює втраті ваги, то відмова від їжі має творити дива, чи не так? Не зовсім так. Пропуск одного прийому їжі за іншим може призвести до того, що ваш організм не отримає необхідних поживних речовин.

Вагу легко виміряти — і це не завжди добре. Занадто часто люди використовують ваги як зброю, а не як інструмент. Вони стають одержимими однією цифрою. Тому не варто зосереджуватися виключно на цифрі, яка вискакує у вас між ногами, коли ви намагаєтеся вести здоровий спосіб життя. Часто те, як ви себе почуваєте, і те, як ви виглядаєте у своєму одязі, може бути кращим показником ваших зусиль.

Більше половини ваги вашого тіла — це вода. Цей факт пояснює спокусу просто скинути кілька кілограмів, тренуючись у важкому світшоті або тривалий час перебуваючи в сауні.

Але навмисне зневоднення організму ніколи не є гарною ідеєю. Крім того, будь-яка втрата ваги буде нетривалою, оскільки кілограми повернуться, як тільки ви відновите водний баланс. Випорожнення за допомогою блювання або прийому проносних не є здоровим вибором для схуднення. Вони кваліфікуються як поведінка, пов'язана з розладом харчової поведінки, і можуть бути надзвичайно шкідливими для вашого організму.

Нагадаємо тибетський метод схуднення: дві склянки гарячої води на голодний шлунок позбавлять зайвих кілограмів.

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