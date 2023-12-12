Важливо виключити з раціону сіль і цукор: як схуднути до Нового року за 14 днів (принципи японської дієти)

До новорічних свят залишається 19 днів, і шанувальниці Тетяни Литвинової, які бажають відчувати себе ще більш впевненими за святковим столом, можуть спробувати схуднути за методою, яку вона описала в своїй книзі.

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Також за бажання можна привести себе до норми за допомогою японської дієти, яка дозволяє скинути зайві грами за 14 днів. Як це зробити, розповідають зарубіжні ЗМІ.

Основні принципи японської дієти

Японська дієта пропонує раціон на 7 днів, який можна повторити у зворотному порядку для другого тижня. Однак, щоб досягти бажаних результатів, важливо виключити сіль і цукор. Ці інгредієнти можуть порушити водний баланс організму, тому їх слід уникати під час дієти.

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Перший день

Сніданок:

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зелений чай.

1 варене куряче яйце.

150 г знежиреного сиру з додаванням 3−4 родзинок.

Обід:

тушкована капуста з чайною ложкою оливкової олії.

1 варене куряче яйце.

склянка домашнього яблучного фрешу.

Вечеря:

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салат з огірків та помідорів або овочі на пару.

200 г парової чи запеченої риби без олії.

Другий день

Сніданок:

зелений чай.

2 шматки твердого сиру.

зерновий тост без олії.

Обід:

салат з огірків, моркви та олії.

200 г відвареної риби.

зелений чай (за бажанням).

Вечеря:

овочевий салат.

200 г відвареної яловичини.

2 варені курячі яйця без жовтка.

зелений чай.

Третій день

Сніданок:

зелений чай.

1 вівсяне печиво.

Обід:

відварений кабачок або цвітна капуста.

зелене або бананове яблуко.

зелений чай.

Вечеря:

овочевий салат.

200 г відвареної яловичини.

2 варені курячі яйця без жовтка.

Четвертий день

Сніданок:

зелений чай.

150 г нежирного сиру.

Обід:

терта морква з оливковою олією.

1 відварене куряче яйце.

зелений чай (обов'язково).

Вечеря:

будь-які свіжі фрукти, крім банана, манго та винограду.

зелений чай.

П'ятий день

Сніданок:

зелений чай і 2 сухарики з чайною ложкою меду або варення.

Обід:

200 г риби, виготовленої на пару.

склянка натурального томатного соку.

Вечеря:

зелений чай.

будь-який салат із овочів.

2 шматочки твердого сиру.

Шостий день

Сніданок:

2 несолодкі сухарики.

шматок твердого сиру (трохи більше 15 р).

зелений чай.

Обід:

свіжа капуста з оливковою олією та меленим перцем.

400 г курячої грудки (приготовленої в духовці або на пару).

зелений чай (за бажанням).

Вечеря:

сира перетерта морква.

2 варені курячі яйця.

зелений чай (обов'язково).

Сьомий день

Сніданок:

зелений чай.

2 шматки будь-якого твердого сиру (не більше 30 г).

Обід:

200 г відвареної телятини або яловичини.

запечені овочі без олії.

зелений чай без цукру.

Вечеря:

будь-які свіжі фрукти, крім бананів та винограду.

зелений чай.

Ключові правила

Щоб досягти максимального ефекту, важливо дотримуватись кількох рекомендацій.

Смачна їжа. Експериментуйте з приправами, наголошуйте на різноманітності страв.

Помірні порції. Їжа повинна насичувати, але не можна переїдати, розділяйте їжу на 5 прийомів на день.

Багатий клітковиною раціон. Після дієти перевагу варто віддавати продуктам, багатим на клітковину.

Біла риба замість м'яса. Перевагу краще віддати білій рибі.

Фізична активність. Не забувайте про помірні тренування, що допоможуть прискорити метаболізм.

В цілому варто пам'ятати, що японська дієта є ефективним способом скинути вагу, проте її слід використовувати обережно, не частіше одного разу на рік. Підтримуйте результат збалансованим раціоном та активним способом життя для стабільних результатів на довгостроковій основі.

Нагадаємо, що раніше дієтологи розповіли, які продукти Кейт Міддлтон вживає для осяяної та молодої шкіри.

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