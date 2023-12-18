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Даша Квіткова відреагувала на рішення суду щодо скоєної нею масштабної ДТП

21:34 18 грудня 2023
Даша Квіткова

Українська блогерка Даша Квіткова, яка у серпні цього року потрапила в масштабну ДТП, відреагувала на рішення суду. Її визнали винною та зобов’язали виплатити чималу компенсацію потерпілим, проте права керування автомобілем її не позбавили. Даша довгий час не коментувала рішення суду. Вона відреагувала в інстаграмі, відповідаючи на питання передплатників. Вона запевнила, що з повною відповідальністю нестиме відповідальність згідно закону.

«Друзі, я бачу всі ваші повідомлення щодо рішення суду та дякую вам за підтримку. Для мене було важливо вирішувати все згідно закону і я повністю несу відповідальність перед законом», — написала Квіткова.

Нагадаємо, аварія сталася на перехресті у Святошинському районі 27 серпня. Тоді зіштовхнулися 4 елітних автомобілі, в тому числі Lexus, за кермом якого була Квіткова.

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Також нещодавно суд виніс вирок акторові Остапу Ступці за п’яну ДТП. Йому призначено покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки без права керування автомобілем протягом 8 років.

Фото: instagram.com/kvittkova

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