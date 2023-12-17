Винна: суд у Києві виніс рішення у справі щодо масової ДТП за участю Даші Квіткової

Влітку цього року у Святошинському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю чотирьох елітних автомобілів: Lexus, яким керувала блогерка Даша Квіткова, Ford Mustang, Tesla та Toyota Land Cruiser.

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Як пише «Обозреватель», посилаючись на свої джерела, минулої п'ятниці відбулося судове засідання, на якому Квіткову визнали винуватицею аварії.

Наголошується, що права у Даші не забрали, але вона виплатити серйозну компенсацію потерпілим у ДТП.

Сама Квіткова, на яку в Instagram підписано два мільйони інтернет-користувачів, жодної інформації щодо суду на своїй сторінці у соцмережах не викладала.

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Нагадаємо, що Даша Квіткова розійшлася з телеведучим Микитою Добриніним, який стверджував, що вони з ексдружиною зберегли добрі стосунки заради сина Лева.

Сама Даша, відповідаючи на запитання фоловерів щодо нової коханої Микити, говорила, що головне — щоб Добринін був щасливий, а в неї є багато інших важливіших справ.

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Фото з Instagram

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