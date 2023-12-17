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Винна: суд у Києві виніс рішення у справі щодо масової ДТП за участю Даші Квіткової

12:44 17 грудня 2023
Даша Квіткова

Влітку цього року у Святошинському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю чотирьох елітних автомобілів: Lexus, яким керувала блогерка Даша Квіткова, Ford Mustang, Tesla та Toyota Land Cruiser.

Як пише «Обозреватель», посилаючись на свої джерела, минулої п'ятниці відбулося судове засідання, на якому Квіткову визнали винуватицею аварії.

Наголошується, що права у Даші не забрали, але вона виплатити серйозну компенсацію потерпілим у ДТП.

Сама Квіткова, на яку в Instagram підписано два мільйони інтернет-користувачів, жодної інформації щодо суду на своїй сторінці у соцмережах не викладала.

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Нагадаємо, що Даша Квіткова розійшлася з телеведучим Микитою Добриніним, який стверджував, що вони з ексдружиною зберегли добрі стосунки заради сина Лева.

Сама Даша, відповідаючи на запитання фоловерів щодо нової коханої Микити, говорила, що головне — щоб Добринін був щасливий, а в неї є багато інших важливіших справ.

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Фото з Instagram

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