Ступка отримав вирок за пʼяну ДТП: що відомо

Народного артиста Остапа Ступку, який скоїв ДТП у нетверезому стані, суд визнав винним.

Ступці призначено покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки без права керування на 8 років, передає «Суспільне».

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Крім того, народному артисту необхідно заплатити близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи.

Обмеження волі, за словами адвоката артиста, зобов'язує Ступку з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

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Сам Ступка сказав, що не чекав такого вироку.

«Я погоджусь зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. Ми могли вийти на штраф, що було б доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально — це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна», — сказав він.

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Адвокат артиста планує подавати апеляцію.

Впродовж місяця, поки вирок не набуде сили, в Ступки буде діяти міра запобіжного заходу: нічний домашній арешт з 00:00 до 05:00 ранку.

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Прокуратура своєю чергою вважає, що артисту призначене м'яке покарання.

Нагадаємо, ДТП за участю Остапа Ступки сталася ввечері 4 квітня у Голосіївському районі Києва. Авто Остапа Ступки зачепило легковик, у якому перебував чоловік 1984 року народження. Потерпілий отримав травми. Винуватця аварії затримали й помістили до СІЗО. Акторові обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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