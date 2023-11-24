Ступка отримав вирок за пʼяну ДТП: що відомо
Народного артиста Остапа Ступку, який скоїв ДТП у нетверезому стані, суд визнав винним.
Ступці призначено покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки без права керування на 8 років, передає «Суспільне».
Крім того, народному артисту необхідно заплатити близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи.
Обмеження волі, за словами адвоката артиста, зобов'язує Ступку з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.
Сам Ступка сказав, що не чекав такого вироку.
«Я погоджусь зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. Ми могли вийти на штраф, що було б доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально — це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна», — сказав він.
Адвокат артиста планує подавати апеляцію.
Впродовж місяця, поки вирок не набуде сили, в Ступки буде діяти міра запобіжного заходу: нічний домашній арешт з 00:00 до 05:00 ранку.
Прокуратура своєю чергою вважає, що артисту призначене м'яке покарання.
Нагадаємо, ДТП за участю Остапа Ступки сталася ввечері 4 квітня у Голосіївському районі Києва. Авто Остапа Ступки зачепило легковик, у якому перебував чоловік 1984 року народження. Потерпілий отримав травми. Винуватця аварії затримали й помістили до СІЗО. Акторові обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.186