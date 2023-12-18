Шерше ля фам: викраденого ексфутболіста збірної Бразилії знайшли побитим (фото)

Колишнього футболіста збірної Бразилії 52-річного Марселіньо Каріоку викрали на батьківщині і знайшли через добу зі слідами побиття на обличчі, повідомляє Globo. Раніше в Колумбії викрали батьків зірки «Ліверпуля».

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Експівзахисник, який став після завершення кар'єри співаком та лідером євангелістського гурту «Божественне натхнення», зник у неділю, 17 грудня, після відвідин концерту. Пізніше його авто виявили за 25 км від місця проведення заходу та доправили до поліцейської дільниці. Разом з двома підозрюваними, які перебували біля машини.

Окрім цього, правоохоронні органи проводили розслідування та вивчали зображення з камер відеоспостереження, встановлених у регіоні. Увечері в понеділок Каріока знайшли побитим, і з синцем під оком він вирушив до поліцейської дільниці давати свідчення. Та не один…

Як з'ясувалося, триразовий чемпіон Бразилії і переможець клубного чемпіонату світу залишив концерт зі своєю коханкою 36-річною Таїс Морейрою. Все б нічого, але пасія футболіста, яка мала в Instagram спільні фото з Каріокою, виявилася заміжньою і матір'ю двох дітей. На викрадення зірки футболу, а заразом і своєї невірної, зважився чоловік жінки з поплічниками. При цьому, як заявив адвокат Каріоки, злочинці пов'язувалися з родиною ексфутболіста і вимагали викуп у розмірі 90 тисяч реалів (близько 18 тисяч доларів).

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Марселіньо Каріока та його пасія після звільнення

«Я був з жінкою, яка одружена, потім її чоловік упіймав мене і викрав», — зізнався Марселіньо Каріока.

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Зазначимо, що за роки кар'єри найкращий футболіст Бразилії 1999 року Каріока виступав на батьківщині за «Корінтіанс», «Фламенго», «Сантос», «Васко да Гаму», «Бразильєнсе», «Санту-Андре», а за кордоном за «Аяччо» (Франція), «Аль-Наср» (Саудівська Аравія), «Осаку» (Японія) та «Валенсію» (Іспанія). У складі збірної Бразилії півзахисник провів три матчі та забив два м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня дружина чемпіона світу з футболу надовго сяде у в'язницю за викрадення людини та здирство.

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