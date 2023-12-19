Ворог тепер атакує Авдіївку рідше, але масованіше, а на Куп'янському напрямку почав втрачати більше живої сили, — ЗСУ

Оскільки ворог нині накопичує ракети різних типів для подальших атак по Україні, окупанти атакують Україну переважно із застосуванням безпілотників — лише минулої ночі Сили ППО збили 2 БпЛА типу «Shahed-136/131».

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Крім того, як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 мирних населених пунктів.

А на передовій протягом доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Так на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. А на сусідньому Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області Донецької області.

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За словами речника командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимира Фітьо в ефірі телемарафону, у період з 1 по 16 грудня у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця було ліквідовано понад 7 тисяч військових ворога.

Гарячою залишається ситуація і на Авдіївському напрямку — там українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Минулої доби Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

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Разом з тим, російські окупанти вже менше йдуть у малі «м'ясні» штурми під Авдіївкою, змінивши тактику — тепер вони задіють більшу кількість піхоти та техніки. Про це заявив речник прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Кількість штурмів зменшилася, але ворог вчора діяв великою кількістю піхоти та бронетехніки в одній атаці. Тобто їх стало за кількістю менше, але вони стали масовішими — більше піхоти та більше броні, танків та бойових броньованих машин», — пояснив Штупун.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбито 13 атак.

На Запорізькому напрямку наші оборонці відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ уразили 2 райони дистанційного мінування та 1 артилерійський засіб противника.

Загальні ж втрати ворога станом на 19 грудня лише в живій силі перевищили 348 тисяч «голів». Про це свідчать оперативні дані Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що в Генеральному штабі ЗСУ вже планують новий контрнаступ, під час якого буде задіяно велику кількість наданої союзниками військової техніки.

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