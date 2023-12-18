росія, яка продовжує накопичувати ракети для чергових ударів по Україні, має достатньо дронів-камікадзе, аби застосовувати їх щодня, як це і спостерігаєтся останнім часом ночами.

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Про це під час телемарафону заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат та додав, що не так просто з`ясувати, до чого саме готується ворог, та дізтатися про його задуми.

Він підкреслив, що насамперед йде накопичення балістики, зокрема, «Іскандерів». Юрій Ігнат зазначив, що восени противник активізував ракетні удари як повітряного, так і наземного базуванні.

«Ми бачили вже й „Іскандери“ і ракети С-400, які були застосовані у атаках на Київ», — сказав він та у черговий раз згадав про масове використання ворогом дронів-камікадзе.

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Спікер ПС ЗСУ наголосив, що застосування західної техніки, зокрема, літаків F-16, могло би у кілька разів збільшити ефективність роботи Сил оборони України.

Нагадаємо, що днями ворог провів комбіновану атаку на України, застосувавши «шахеди», балістичну ракету «Іскандер» та керовану авіаційну ракету Х-3.

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Фото — скріншот

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