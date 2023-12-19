Левам повернуть борги, Тельцям не вдасться розслабитись: гороскоп на 19 грудня 2023 року

Триває передріздвяний тиждень, під час якого деякі знаки зодіаку отримають нові джерела доходу, знайомства та цікаві можливості.

При цьому другий день тижня може підштовхнути до дій навіть найповільніших і найапатічніших. Однак їм слід виявити обережність, зазначають астрологи — адже вони можуть відчути себе чи не всесильними. У цьому випадку відчайдухи ризикують опинитися в безглуздому і навіть у небезпечному становищі. Тож зірки закликають до реалістичного погляду як на світ, а й самих себе.

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При цьому 19 грудня сприятливий день для спілкування з начальством — з ним вдасться вирішити питання фінансового характеру.

Дали астрологи та поради кожному із знаків Зодіаку.

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Овен

Цього дня енергії може бути не так багато, як би хотілося. Не дозволяйте оточуючим маніпулювати вами. Ви самі знаєте, що буде краще для вашого життя. А ось до тих, хто говорить та вказує на ваші помилки, потрібно дослухатися. Вони допоможуть довести вашу роботу до зразка. За складні справи сьогодні краще не братися, займіться поточними.

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Телець

Сьогодні вам буде важко розслабитись. То одне треба зробити, те інше. У відносинах з друзями можуть метушні кать непорозуміння. Якщо виникне бажання посваритися, краще за все претензії написати на папері і… потім викинути цей папірець. Емоції пройдуть, а стосунки відновлювати буде важче. Співпраця не даватиме результату.

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Близнюки

19 грудня потрібно бути уважнішими до того, що відбувається навколо. Всесвіт даватиме вам знаки, як вчинити правильно в тій чи іншій ситуації. Завдяки їм ви зможете залучити до життя любов та гроші. Вже сьогодні можна подумати про те, які подарунки купити близьким та рідним. Можливо навіть, що у когось із партнером відбудеться серйозна розмова на тему, чи в одному напрямку ви рухаєтеся.

Рак

Раки можуть відчути себе краще, бо виконають ті завдання, які стояли перед ними кілька днів чи тижнів. 19 грудня також очікується хороших новин. Близьким може знадобитись ваша психологічна допомога: вислухати, підтримати. В особистому житті можуть відбуватися нестандартні ситуації, але ви впораєтеся з ними.

Лев

Сьогодні можуть відбутися зміни у ваших особистих стосунках. Хтось розірве зв'язок, інші його трансформують у щось глибше, надійніше. Чекайте на повернення боргів. Якщо вам щось обіцяли, то виконають. Дехто може навіть отримувати подарунок. Це гарний час, щоб зайнятися оформленням документів щодо аліментів, пенсій, допомоги, страховок.

Діва

Сприятливий день, щоб почати розбиратися з проблемами, що накопичилися. Головне — почати, а потім все піде само собою. Гарний день для покупки новорічних подарунків, прикраси для ялинки. Сьогодні багато уваги ви приділятимете партнерам — причому як в особистому житті, так і в роботі. Якщо ви працюєте з клієнтами, то цього дня їх може бути особливо багато.

Терези

На порядку денному знову опиняться питання, які ви, як вам здавалося, вже вирішили. Можливо, ви щось упустили. І доведеться знову займатися ними. В особистому житті комусь доведеться ухвалювати рішення. Або далі продовжувати обтяжуючі вас відносини, або розлучитися. Намагайтеся бути дружелюбнішими, це сприятливо позначиться як на роботі, так і на особистому житті.

Скорпіон

19 грудня на перший план виходять стосунки із дітьми, партнером. Намагайтеся не розжарювати обстановку. Доброзичливе, компромісне спілкування допоможе приховати непорозуміння, що виникло. Можливо, проблеми, які вам здаються дуже складними, насправді все не так. Для підняття настрою купіть якісь гарні речі в будинок або щось смачне для близьких.

Стрілець

Сьогодні ви можете справити гарне враження на керівництво, якщо працюватимете в поті чола. А ось колеги будуть настроєні негативно, тому намагайтеся не вплутуватися з ними у конфлікти. Якщо плануєте щось, то обов'язково опрацьовуйте деталі. Вдома від вас захочуть уваги більше, ніж звичайно. Можуть виникнути якісь незаплановані турботи вдома.

Козеріг

У Козерогів спілкування сьогодні буде більше, ніж звичайно. Якщо заплановано поїздки, вони складуться вдало. На роботі теж все йде своєю чергою, без потрясінь. Нові знайомі можуть надати корисну послугу чи надати потрібну інформацію. А ось в особистому житті не так все гладко, доведеться з'ясовувати стосунки. Але головне — це дійти компромісу.

Водолій

Хтось із вас замислиться над тим, як заробити перед святами, адже грошове питання зараз стоїть гостро. На роботі у багатьох все рухається у потрібний бік. Добре було б підходити до вирішення завдань творчо, так більше шансів, що вас помітить керівництво. Дехто замислиться про те, що їхні особисті стосунки більше не тішать. Хороший день, щоб походити по магазинах, купити щось корисне для себе чи близьких.

Риби

Риби найбільше думатимуть про свої особисті цілі. Але за реалізації своїх бажань не варто маніпулювати людьми. Якщо щось потрібне, то говоріть прямо. Творчий підхід до вирішення завдань дозволить вирішити їх швидше. Вдалий день для пошуку нарядів на свято. У особистому житті все добре: романтика, подарунки, ніжність.

Нагадаємо також, що комусь фінансовий гороскоп цього тижня обіцяє прибуток, а у чотирьох знаків зодіаку вже скоро відбудуться зміни в особистому житті.

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