«Простий народ вирішив, що коли ми в наступі, то вже всіх перемагаємо, і треба просто вболівати за ЗСУ, як за футбольну команду», — Серж Марко

Волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) озвучив своє розуміння нинішньої ситуації на фронті і завдань українського суспільства

«Давайте зрозуміємо де ми зараз та чому», — закликає автор допису у Facebook.

«Контрнаступ.

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Зараз вже дискутувати про контрнаступ сенсу немає, бо до ЗСУ питання хоч і є в організації деяких операцій, але все ж таки правда в тому що нам не вистачило авіації та вогневої потужності. Швидко проривати заміновані укрепрайони, які прикриті протитанковими підрозділами, а в повітрі літають Ка-52 прикриті СУ-35 — це виявилось складною задачею. Повільно просуватись можна. Робити прориви — ніт.

F-16 досі в перспективі, АТАКМс дали піздно (був шанс прорідити аеродроми, щоб не дати ворожій авіації можливості швидко реагувати на події на полі боя, але… момент вже був втрачений).

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Техніка для наступу приходила поза планом, снарядів взагалі прийшла тільки третина.

І так, можна критикувати Європу яка жила спокійно закриваючи очі на війну, на Америку з Трампом та неадекватними республіканцями, чий вплив важливий для нас- але в нас що, є інші союзники? Так, виходить що без США європейські країни НАТО ні*ера не можуть проти Росії, а дві маленькі країни, які взяли в ЄС та НАТО для масовки, можуть бути взагалі корумповані та проросійські та саботувати нам багато процесів.

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Це наші реалії. Інших в нас союзників немає, треба ефективно співпрацювати з тим що є, і не придумувати собі казки, бути реалістом. Союзники нас підтримують як можуть. Але є велика різниця між «як можуть» та «як нам треба».

Нам потрібна їх підтримка, і ЄС, і НАТО, і республіканській партії, і США в цілому.

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Європа хоча і розвиває військове виробництво, але це не так швидко, да і треба зрозуміти що Європі треба компенсувати те, що вони вже віддали з складів.

Нещодавно була аналітика армій натівських країн Європи, у тому числі Германії, Англії, Франції, країн Прибалтіки- ну там дуже все складно, по суті якщо на НАТО (без США) нападуть, то сама боєздатна армія яка зможе зі сторони РФ протидіяти- це армія Польші, яка ці роки активно розвивалась.

Нажаль, жодна країна ЄС не виконала свої зобовʼязання по снарядам та техніці

Якось такі реалії.

Вже восени почався снарядний кризис в ЗСУ. Деякі типи боєприпасів (Ескалібури, Смарти, 105-мм) взагалі пропали.

Нажаль Росія отримала свою партію боєприпасів для наступної активної фази. І це тільки те що нам відомо.

Після контрнаступу (в якому не дивлячись на скромні територіальні результати, ми змогли винести більше техніки та людей ніж самі втратили) ЗСУ потрапили в складне становище. Простий нарід вже вирішив що коли ми в наступі, то ми вже всіх перемагаємо, і треба просто вболівати за ЗСУ як за футбольну команду, і все буде гуд.

Реальність була дещо іншою. Під час українського наступу не думали над тим, що треба буде ротувати підрозділи та обновляти особовий склад.

В результаті нарід непогано під час контрнаступу проапгрейдив скіл «як не попасти в ЗСУ та займатися безпечним патріотизмом», а ЗСУ знекровилися. І коли ВС РФ пішли вперед, саме ротація підрозділів стала складною темою. З цього і проблеми, це разрив в людях. І зараз цей розрив… великий. Росію якраз мотивує зараз наступати той факт, що вони знають примірну кількість сил оборони. Тому вони вважають що можуть нас дожати. Тому і торопляться, викидають багато резервів та техніки саме зараз, поки ми не провели нову мобілізацію. І вони самі видихаються, але вірять що зможуть встигнути віджати в нас території поки ми обновимо особовий склад в бригадах.

Ми зараз тут.

Що буде далі?

Буде робота над помилками.

Будуть введені жорсткі закони звʼязані з мобілізацією та уклоністами. І не один закон.

Ми відстоїмо цю зиму. Будемо старатися становитись більш самостійними, розвивати ВПК, дрони, РЕБ, арту.

В наступному році почнуться авіаційні зіткнення. Закидувати КАБами та ракетами наші міста вже буде не так просто. Ми проведемо ротації, і багато людей які ще вчора морозились від повісток, прийдуть в ЗСУ і з подивом побачуть що в цій реальності можна жити. Ми будемо розвивати артилерію, баражуючи боєприпаси, і зробимо нарешті ОР-1, що і буде запорукою нашого завтрашнього дня. Ми будемо лаятись, звинувачувати друг друга та командування та владу, публікувати нові зашквари в фейсбук, але вперто захищати свою країну, та чекати можливості деокупувати наші території. Але це буде потім.

А сьогодні нам треба пережити цю зиму. І ми це зробимо. Як пережили вже дві.

Все буде Україна. Я дізнавався".

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