Як всидіти на двох стільцях: Анатоліч пояснив, чому бере участь у заході скандальної блогерки

Відомий телеведучий Анатолій Анатоліч, якому довелося виправдовуватися за російську мову на заході за кордоном, знову отримав хвилю хейту. Він візьме участь у заході скандальної блогерки Анни Алхім, яка продовжує спілкуватись російською, різко відповідає на хейт за це, слухає російську музику та дивиться серіали. Сам Анатоліч ще нещодавно досить емоційно критикував Анну за це. Участь в її заході стала несподіванкою для прихильників Анатоліча. Вони запитують, як можна одночасно зневажати людину і брати участь у її заходах.

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Як він пояснив Телеграм каналу «Культурна прачечна», поставив Алхім певні умови.

«Аню знаю давно і неодноразово сам „цькував її носом“ в її власні зашквари. Я погодився на участь у Алхім з умовою, що вона публічно для пʼятсот своїх гостей і мільйонів підписників відправить нах*й Асті та скаже, що „Слово пацана“ дивляться довбо*оби. Я із задоволенням скористаюсь можливістю донести подібні меседжі для великої аудиторії Анни Алхім», — прокоментував Анатоліч.

Також він зазначив, що на заході не буде дискотеки та пияцтва, особисто він збирається провести великий збір на допомогу ЗСУ.

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Нагадаємо, Анна Алхім відзначилася скандальними заявами про державну мову, мовляв нею розмовляють лише у Львові та Івано-Франківську. Крім того, блогерка, продовжує слухати російську музику та тим самим спонсорувати армію ворога.

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Анатоліч нещодавно також обурювався тим, що багато українців за кордоном розмовляють російською, і назвав це ганьбою.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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