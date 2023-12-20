Мудрик на 90+2-й хвилині врятував «Челсі» від вильоту з Кубка ліги та публічно втішив суперника (відео)

Футболіст збірної України Михайло Мудрик, який перейшов з «Шахтаря» до «Челсі» за шалені гроші, став одним з героїв матчу ¼ фіналу Кубка англійської ліги.

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Вийшовши на заміну на 78-й хвилині домашнього поєдинку проти одного з лідерів АПЛ «Ньюкасла» за рахунку 1:0 на користь суперника, українець на 90+2-й хвилині скористався помилкою захисник «сорок» Тріпп'єра та влучним ударом врятував свою команду від вильоту з турніру.

А коли справа дійшла до серії післяматчевих пенальті, Мудрик впевнено реалізував свою спробу з «позначки», чим допоміг своїй команді відсвяткувати успіх (4:2) та пробитися до півфіналу Кубка Ліги.

Вже після гри Михайло звернувся до Тріпп'єра в Instagram. «Кіране, я просто хочу сказати тобі: залишайся сильним. Іноді лайно трапляється, але я думаю, що ти сильний футболіст, попри все», — написав футболіст.

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Додамо, що в 17 матчах сезону у всіх турнірах Михайло Мудрик, котрий цього року забив дебютний м'яч за збірну України, відзначився у футболці «Челсі» трьома голами та двома результативними передачами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» з Мудриком та «Манчестер Сіті» видали «трилер» з вісьмома голами.

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Фото ФК «Челсі»

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