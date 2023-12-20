Правоохоронці прийшли з обшуками до міськради Ужгорода, — ЗМІ

У середу, 20 грудня, правоохоронці знов проводять обшуки в Ужгородській міськраді.

Обшуки проводять у межах кримінального провадження та пов'язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету. Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.



Зранку правоохоронці почали слідчі дії в Департаменті міської інфраструктури, КП «КШЕП» та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво.

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Тривають обшуки не тільки в міській раді й за місцем проживання фігурантів.

«Справа стосується розкрадання коштів з місцевого бюджету через КШЕП і Департамент інфраструктури», — розповіли виданню джерела.

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Інформацію підтвердив й український журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела. Також він опублікував відповідні фото з місця події.

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Зазначимо, що в листопаді цього року правоохоронці проводили ряд обшуків у приміщеннях Ужгородської міської ради. Вони перевіряли підстави та обставини перетину кордону місцевими депутатами під час дії воєнного стану.

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До цього Служба безпеки України проводила обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. І ці заходи теж були пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів та держслужбовців щодо перетину кордону.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці проводили обшуки у «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА. Оперативні дії були пов'язані з закриттям 6 станцій «синьої гілки» столичного метро із-за аварійного стану тунелів.

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