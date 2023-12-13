Аварійна ситуація в метро Києва: поліція прийшла з обшуками до столичних чиновників (фото)

Після того, як через аварійний стан була зупинена робота столичної підземки на кількох станціях, правоохоронці прийшли з обшуками до «Київського метрополітену», «Метробуду» та структурних підрозділів КМДА.

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Як повідомляють в столичній поліції, одночасні обшуки проводяться у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (ч. 2 ст. 367 КК України) в комунальних установах міста та на приватному підприємстві.

Фото поліції

Фото поліції

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«Слідство має на меті перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тоннелю метрополітену. Станції метро слугували також укриттям для киян та гостей міста під час повітряної тривоги. Крім того, через аварію у метрополітені тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею», — йдеться у повідомленні.

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Раніше в прокуратурі заявляли, що слідство має надати правову оцінку діям службових осіб КП «Київський метрополітен» і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» в заплаві річки Либідь.

Фото поліції

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