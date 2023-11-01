Стала відома причина обшуків у мерії Ужгорода (фото, відео)

Служба безпеки України провела обшуки в Ужгородській міськраді щодо відпочинку депутатів за кордоном під час воєнного стану під виглядом «відряджень». Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів. За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники міськради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження. Так, для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій. Для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку „кореспонденцію“, а підписані листи на закордонні „відрядження“ не вносили до системи електронного документообігу міськради», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці з’ясували, що під час таких «відряджень» посадовці насправді виїжджали на зарубіжний відпочинок під час війни.

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«Для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна», — повідомили в СБУ.

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Як писали «ФАКТИ», 1 листопада по всій Україні відбулися обшуки у членів секти «АллатРа».

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