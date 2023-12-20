Ксенія Мішина з сином гайнула на відпочинок до Таїланду

Акторка та блогерка Ксенія Мішина, якій приписують роман з телеведучим Славою Дьоміним, разом із сином гайнула на відпочинок до Таїланду. Про це вона розповіла в інстаграмі та показала перші фото та відео.

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До острова Самуї в Тихому океані діставалися дві доби, з трьома пересадками. Але, як каже Ксенія, воно того варте. Цю подорож акторка подарувала синові за гарне навчання. І сама планувала приділити час собі, але її плани дещо змінилися.

«В мене планувались тут круті ретрити, але в нашої няні раптом виникли проблеми і ми полетіли самі. І тепер у мене мамський ретрит. Ну нічого, приймаємо», — написала Ксенія.

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Судячи з відео, вони з Платоном зупинилися на одній з віл, з власним басейном.

В коментарях одні підписники бажають акторці гарного відпочинку, інші критикують за демонстрацію розкоші та зазначають, що це зараз не на часі. Ксенія на закиди не реагує.

Раніше Ксенія Мішина їздила на короткий відпочинок до Ізраїлю, де живе її прабабуся.

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Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Платон отримав свою першу роль в кіно та заробив гонорар.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

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