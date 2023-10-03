«Нарешті дочекалася, що заробляє гроші»: син Ксенії Мішиної отримав першу роль у кіно

Акторка Ксенія Мішина, яка після відпочинку в Ізраїлі поринула в роботу, похвалилася успіхами свого сина Платона. Хлопчик отримав свою першу роль у кіно.

«Нарешті дочекалася, що син почав заробляти гроші», — розповіла Ксенія в інстаграмі та показала фрагменти роботи Платона в кадрі.

На майданчику він самостійно, без дублера, виконував складні трюки. Платону довелося стрибати з другого поверху. Акторка каже, що син сам прийняв таке рішення. Як зізнається Ксенія, під час цього кадру, на майданчику хвилювалися усі, окрім неї самої.

«Все життя вчу сина нічого не боятися. Намагатися приймати будь-які ситуації в цьому житті та насолоджуватися моментами. Так, буває складно, але ми вчимося. Сьогодні на майданчику боялися всі, окрім мене. Навіть відмовляли мене від того, щоб син сам виконував трюк. Але ми з ним багато говорили і він одразу сам мені сказав, що хоче спробувати. Я довіряю його рішенню. Я знала, що він це виконає. Коли він в моменті почав, звісно, боятися, цей страх я направила на акторську гру. І в нього все вийшло», — розповіла Ксенія.

Перед зйомками Платон тренувався з меншої висоти стрибати в коробки, а потім майже без вагань зіскочив з балкону другого поверху. Звісно, на майданчику подбали про безпеку. Внизу були мати та коробки. Малий не постраждав.

Нагадаємо, Ксенія Мішина під час війни серйозно зайнялася своєю фізичною формою та показала неймовірний результат схуднення.

Своєю фігурою топлес акторка похизувалася в Карпатах.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

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