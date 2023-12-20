Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір написав заяву про звільнення: що відомо

Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, залишивши територію України завдяки довідці про інвалідність, йде з посади голови правління — президента компанії після 12 років роботи.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності „Київміськбуду“. Вважаю це остаточною крапкою над „і“, яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому», — йдеться у повідомленні.

«Я очолив „Київміськбуд“ рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління — президента „Київміськбуду“, якій я присвятив значну частину свого життя», — зазначив Кушнір.

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Як відомо, влітку 2023 року наглядова рада та правління «Київміськбуду» вирішили провести аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм, а Ігор Кушнір був відсторонений від роботи.

«Було детально вивчено діяльність „Київміськбуду“ за останні три кризових роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва компанії та мене особисто. […] У висновках аудиту були озвучені чіткі пропозиції щодо виходу із ситуації, яка склалась. Вважаю, втілення цих пропозицій дозволить компанії виконати взяті на себе зобов’язання, а інвестори отримають своє житло і не стануть заручниками ситуації», — зазначив Кушнір.

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Нагадаємо, після низки гучних скандалів пов’язаних з найбільшим забудовником столиці — ПрАТ «ХК «Київміськбуд», столична влада ще влітку цього року розпочала масштабну перевірку діяльності забудовника. Нагадаємо, що 80% акцій компанії належить громаді Києва. До перевірки взялася тимчасова контрольна комісія Київради (ТКК), а також були залучені міжнародні аудиторські компанії.

Тоді мер Києва Віталій Кличко відсторонив Кушніра від управління компанією.

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Тим часом у самій компанії підтверджують, що у них недостатньо коштів на добудову ЖК. Інвестори побоюються, що будинки не добудують, а вони залишаться без житла.

Нагадаємо, нещодавно в Києві розкрили житлову аферу на мільйон доларів.

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