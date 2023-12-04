Незаконно переоформили 16 квартир киян на своїх родичів: в Києві розкрили житлову аферу на мільйон доларів

Під час війни в Україні активізувалися шахраї, що не гребують заробляти на людському горі. Ось і в столиці викрили злочинну організацію, члени якої переоформляли квартири позичальників збанкрутілого банку. на своїх родичів. Так ними було привласнено 16 квартир на понад мільйон доларів США.

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Як повідомили столичні правоохоронці, учасниками схеми виявилися адвокати, нотаріуси, державний реєстратор та цивільні особи.

Викрили оборудку з нерухомістю співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції.

За даними слідства, щоб провернути злочинну схему, аферисти зареєстрували комерційну структуру. У процесі ліквідації банку вона викупила залишки за кредитними договорами та мала сповістити громадян про це, а також поінформувати про нові графіки та строки погашення кредиту. Втім, замість цього, упродовж кількох днів з дня придбання права вимоги за кредитними договорами, злочинці переоформили квартири на родичів.

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Аби створити вигляд того, що потерпілих було повідомлено у законний спосіб, фігуранти зробили фіктивні поштові документи. Деякі громадяни отримали листи, в яких їм пропонувалось виплатити 1,5 мільйона гривень замість залишку боргу у 200 тисяч гривень.

Для пришвидшення процесу заволодіння майном аферисти навіть намагалися силою виселити реальних власників квартир. Вони чекали, поки ті будуть виходити з помешкання або за їх відсутності вдиралися в оселю та змінювали замки. Окрім того, підселяли так званих квартирантів.

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У злочинній схемі були задіяні керівник комерційної структури — адвокат, сім нотаріусів, державний реєстратор, приватний виконавець та цивільні особи, на яких переоформили житло. Загалом, ділки незаконно заволоділи 16 квартирами киян на загальну суму понад мільйон доларів. Серед потерпілих — військові, особи літнього віку та неповнолітні.

Наразі лідера угруповання та одного з його учасників, який забезпечував силове захоплення об’єктів нерухомості, вже взято під варту, іншим призначено грошові застави та домашній арешт.

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