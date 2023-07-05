Глава «Київміськбуду» покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест, — ЗМІ

Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, залишив територію України завдяки довідці про інвалідність.

Про це говориться у розслідуванні bihus.info.

«Президент „Київміськбуду“ Ігор Кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні цього року піднялися на Еверест… От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров"я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям — загадка», — сказано у повідомленні журналістів-розслідувачів.

Не менш цікавий факт — підйом на Еверест подружжю обійшовся у 150 тисяч. В той час як справи компанії «Київміськбуд» в останні роки йшли не надто добре, і на початку 2023 року вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Видання нагадує, що Кушнір більше 10 років займає посаду президента «Київміськбуду» — компанії, яка на 80% належить місту Київ.

Крім того, раніше повідомлялося, що 3 липня журналісти виявили на Лазуровому узбережжі розкішну віллу, оформлену на французьку фірму, яку три роки тому придбала компанія дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра; останній у відповідь заявив, що не має майна поза межами України.

А до цього журналісти виявили, як на виведеній землі з «Київміськбуду» у Козині бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Діяльністю «Київміськбуду» зацікавилися в Національному антикорупційному бюро, а Київрада створила спеціальну комісію щодо перевірки фактів опублікованих в ЗМІ.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запевнив в невідворотності покарання за нелегальний (а використання підробної довідки про інвалідність є саме таким випадком) перетин кордону, яке чекає на ухилянтів по закінченню війни.

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