Проводила фейкові «вибори» в Україні: СБУ оголосила підозру голові центрвиборкому росії

Українські правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії росії еллі памфіловій за проведення незаконних «виборів» в Україні.

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Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, чиновниця організувала масштабну фальсифікацію «результатів» незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року.

До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих — кремлівського політтехнолога Павла Андрєєва, якого 2021 року призначили представником російської ЦВК, і його колегу Людмилу Маркіну.

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«За вказівкою Памфілової вони брали участь у створенні окупаційних „тервиборчкомів“ і штучній „легітимізації“ фейкового плебісциту», — йдеться в повідомленні.

Для цього обидва фігуранти голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їхнього складу місцевих колаборантів.

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Після проведення зрежисованих «виборів» підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового «волевиявлення».

Також встановлено, що глава російської ЦВК безпосередньо організовувала фінансування окупаційних «виборчкомів», зокрема «зарплати» їхніх представників і витрати на виготовлення «бюлетенів».

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Крім того, СБУ встановила, що за дорученням Памфілової Андрєєв створював публічну видимість «виборчого процесу» в окупованих районах України.

Для цього організовував постановочні сюжети російськими ЗМІ, в яких імітували масовість учасників «голосування» та зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських «кандидатів».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом російським посадовцям про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб.

Нагадаємо, росіяни проводили так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України з 8 по 10 вересня. У відповідь на такі дії постпред України в ООН Сергій Кислиця закликав запровадити жорсткі санкції проти росії. Тоді СБУ повідомила про підозру голові Центральної виборчої комісії росії еллі памфіловій, яка займалась організацією псевдовиборів на тимчасово окупованій частині України.

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