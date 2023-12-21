Прокуратура Києва зацікавилася підлітками, які веселилися на вулиці з нацистським прапором (відео)

В Україні вже давно діє заборона на тоталітарну, нацистську та комуністичну символіку, а віднедавна — й на «Z-символіку», яку використовують війська россійських окупантів. За порушення законодавства встановлена кримінальна відповідальність. А днями у Києві в соцмережі виклали відео, на якому зафіксована група людей з прапором з фашистською символікою.

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Як повідомляють в Київській міській прокуратурі, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом поширення нацистської символіки (ч. 1 ст. 436−1 КК України), який був зафіксований під час моніторингу медіапростору.

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«В одному з житлових районів Києва група осіб демонструвала прапор з нацистською символікою. Свої дії вони фіксували на мобільні телефони. Правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Івано-Франківську міський суд визнав винною жінку, яка публічно використовувала символіку комуністичного тоталітарного режиму.

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Фото — скріншот

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