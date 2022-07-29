«Популяризувала комуністичний лад»: українку засудили за дописи в соцмережі

В Івано-Франківську, де нещодавно правоохоронці викрили викрили антиукраїнського агітатора, міський суд визнав винною жінку, яка публічно використовувала символіку комуністичного тоталітарного режиму. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

Відомо, що обвинувачувана родом з міста Оренбург російської федерації, але має українське громадянство. Оскільки соцмережа «ВКонтакті» в Україні заблокована, жінка завдяки VPN-сервісу все одно відвідувала її, де й долучилась до групи «Державная ведруссия — обновлённый ссср». Невдовзі стала адміністратором цієї групи. У її функції як редактора входило поширення, видалення, коментування матеріалу, долучення учасників. Станом на 20.03.2022 у групі наявні 652 користувачі, в тому числі й жителі України.

У квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла закон, яким забороняється пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки. 30 липня 2019 року жінка розмістила допис, де возвеличувала леніна та сталіна. Впродовж трьох років вона продовжувала публікувати пости із різними текстами, цитатами осіб, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, у комуністичній партії СРСР, організаторів «червоного терору». Її діяльність у соцмережі правоохоронці викрили тільки навесні 2022 року. З 25 березня вона утримувалась у слідчому ізоляторі без можливості звільнення під заставу.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненому визнала повністю. Зокрема, суду пояснила, що розповсюджувала на своїх інтернет-сторінках «ВКонтакті» різні пропагандистські дописи, щоб популяризувати комуністичний лад, не вважаючи це небезпечним для людей. Хотіла, щоб більше людей дізналося про СРСР, який колись існував.

За словами суддів, виправлення цієї жінки неможливе без ізоляції від суспільства. Тому їй було призначено 5 років за ґратами.

Нагадаємо, днями у Києві затримали двох шпигунів рф.

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