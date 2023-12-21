Мікроавтобус з українцями розбився у Польщі, є загиблий (фото)

У Польщі знов сталася смертельна ДТП з транспортом, на якому їхали громадяни України.

Як повідомляє «Укрінформ», внаслідок аварії, в яку за 30 кільметрів від кордону потрапив мікроавтобус на українській реєстрації, загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.

РЕКЛАМА

Це сталося в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства. «Мікроавтобусом їхали люди, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні», — повідомила речниця поліції міста Томашув Любельський Малгожата Павловська.

Пізніше стало відомо, що мікроавтобус із 9 пасажирами зіштовхнувся з вантажівкою, яка стояла у черзі на проходження прикордонного контролю. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Українські консули взаємодіють з польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин аварії та вживаються заходи для репатріації тіла загиблого. Вирішується також питання доправлення пасажирів до України іншим транспортом», — додав він.

ДТП сталася вранці 21 грудня о 05:29 за місцевим часом на автодорозі № 17.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що поблизу с. Даргов Требішовського округу Кошицького краю в Словаччині перекинувся автобус з українцями — вісім із 53 пасажирів автобуса, що прямував із Відня до Києва, дістали травми.

Ілюстративне фото Pixabay

520

Читайте нас у Facebook та Instagram