Поверталися в Україну з Австрії: стали відомі подробиці масштабної ДТП з українцями у Словаччині

Вісім із 53 пасажирів автобуса, що прямував із Відня до Києва, дістали травм унаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу с. Даргов Требішовського округу Кошицького краю в Словаччині в неділю, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує «Інтерфакс-Україна».

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«ДТП сталася за участю автобуса, який прямував за рейсом „Відень-Київ“. В автобусі їхали 53 пасажири. Усі — громадяни України. 8 українців дістали травм середнього ступеня тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає», — повідомив він.

За його словами, решту пасажирів було перевезено в місто Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він уже на шляху.

«Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Наші дипломати також проконтролюють, щоб інші пасажири прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником», — додав Ніколенко.

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За даними словацького видання sme. sk, першопочатково було зареєстровано дев'ять постраждалих. Серед них були діти. Поранених перевозять до лікарень у Кошице та Требішові.

В оперативному центрі служби швидкої медичної допомоги Словаччини повідомили в соцмережі, що постраждалі пасажири перебувають у свідомості, з травмами голови і кінцівок.

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Як писали «ФАКТИ», раніше дві жінки та дитина з України загинули у ДТП за участю пасажирського автобуса у Польщі.

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