Дві жінки та дитина з України загинули у ДТП за участю пасажирського автобуса у Польщі
У Польщі сталася чергова смертельна ДТП за участю українців.
Як повідомляє inpoland.net.pl, у Люблінському воєводстві внаслідок аварії автобуса загинули дві жінки та шестирічна дитина.
Це сталося вранці у неділю, 19 листопада. Близько 4:30 ранку на прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався у дерево на узбіччі.
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В автобусі їхало 10 українців. Попри реанімаційні заходи, троє пасажирів врятувати не вдалося, інших доставили до лікарні.
Наразі причини смертельної ДТП не встановлена.
Нагаємо, що цієї осені біженка з України та двоє її дітей загинули у масштабній ДТП у Великій Британії.
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