Дві жінки та дитина з України загинули у ДТП за участю пасажирського автобуса у Польщі

У Польщі сталася чергова смертельна ДТП за участю українців.

Як повідомляє inpoland.net.pl, у Люблінському воєводстві внаслідок аварії автобуса загинули дві жінки та шестирічна дитина.

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Це сталося вранці у неділю, 19 листопада. Близько 4:30 ранку на прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався у дерево на узбіччі.

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В автобусі їхало 10 українців. Попри реанімаційні заходи, троє пасажирів врятувати не вдалося, інших доставили до лікарні.

Наразі причини смертельної ДТП не встановлена.

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Нагаємо, що цієї осені біженка з України та двоє її дітей загинули у масштабній ДТП у Великій Британії.

Фото Pixabay

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