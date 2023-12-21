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«Механізму призову не існує»: у Міноборони «підкоригували» заяву Умєрова про повістки для біженців

13:50 21 грудня 2023
Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров дав інтервʼю західним масмедіа, після чого була оприлюднено, що військовозобов`язаних, які знаходяться за кордоном, «запрошуватимуть» до пунктів призову. Також зазначалося, що наразі це питання обговорюється, як і покарання для ухилянтів.

Втім, у Міноборони дещо підкорегували оприлюднену заяву свого очільника. Так, у коментарі «Бабелю» начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк зазначив, що в публікації Bild було зміщено акцент.

За його словами, міністр в цілому говорив з журналістами про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному наразі немає.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповідав, що Генштаб на рівні Ставки звертався із пропозицією мобілізації до 500 тисяч українців до лав Сил оборони.

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Фото зі сторінки Рустема Умєрова

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