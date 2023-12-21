Українці призовного віку, які виїхали за кордон, отримають «запрошення» у військкомати, — Умєров

В Україні планують змінити законодавство, яке регламентує мобілізацію та демобілізацію — відповідний проєкт закону зараз обговорюється у Верховній Раді. Вирішується й питання з військовозобов'язаними, які наразі перебувають за кордоном. Їх планують «запрошувати» до призовних пунктів.

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За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, на тих, хто проігнорує це, «очікують санкції». Як повідомляє WELT TV, це стосується й українців призовного віку — від 25 до 60 років, які перебувають у Німеччині.

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Видання зазначає, що Умєров говорив про «запрошення», але додав: «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно».

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Міністр сказав, що важлива справедливість, і військовозобов'язані повинні заздалегідь знати, як їх навчатимуть і забезпечуватимуть, де і коли вони служитимуть і коли їх демобілізують.

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Нагадаємо, що на нещодавній пресконференції президент України Володимир Зеленський повідомляв, що військове керівництво просило мобілізацію півмільйона українців. Проте, за його словами, для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та фінансів.

Фото з сторінки Рустема Умєрова у соцмережах

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