«Я хотів би розуміти, звідки гроші»: Зеленський прокоментував пропозицію Генштабу мобілізувати півмільйона українців

Генеральний штаб Збройних сил України попросив додатково мобілізувати 450−500 тисяч людей. Це питання виносили на Ставці верховного головнокомандувача. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

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«Головком (головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. — Авт.) та Генштаб звернулися на рівні Ставки щодо мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступних дій щодо дефіциту. І їхній погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450−500 тисяч людей», — заявив глава держави.

З його слів, це серйозна цифра. Він відповів військовим, що для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та фінансів.

Він також додав, що має бути комплексний план щодо того, що буде з мільйонною армією людей та з хлопцями, які вже два роки захищають нашу державу. І цей план має містися у законі, який розробляє Верховна рада України разом із військовими.

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«Щодо грошей. Мобілізація у такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд гривень. Тому я як президент України, як людина, яка присвячує багато часу на пошук фінансової підтримки України, я хотів би розуміння від прем'єра та міністра фінансів — а звідки гроші?» — наголосив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», у Верховній Раді готують новий закон, який регулює питання проведення загальної мобілізації.

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Ілюстративне фото

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