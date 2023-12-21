Стрілянина в університеті Праги: що відомо на цей момент (фото, відео)

У столиці Чехії, яка підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, Празі на території університету сталася стрілянина. Інцидент стався на території факультету мистецтв Карлового університету, розташованого на площі Яна Палаха у Празі. Цю площу та сусідній з нею район оточено, повідомляє ВВС News.

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Місцевих жителів просили не підходити до місця події та не виходити на вулицю. В поліції Чехії повідомили, що 15 осіб загинули. Ще 24 особи було поранено.

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Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f РЕКЛАМА December 21, 2023

Один із викладачів Карлового університету Сергій Медведєв написав у Facebook, що став свідком події.

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«У це складно повірити, але ми у тихій Празі під обстрілом. Я читав лекцію в університеті, коли в будівлі пролунали постріли, тремтіли шибки. Потім було багато криків, до аудиторії увірвався спецназ та перевірив приміщення. Ми зі студентами забарикадувалися в аудиторії», — написав він.

Мер Праги повідомив, що чоловік, який стріляв, наклав на себе руки.

Пізніше чеські ЗМІ повідомили, що нападником виявився 24-річний студент філософського факультету університету Давід Козак. Вранці він виїхав до столиці із села Гостоунь із нібито суїцидальним наміром. За 3 тижні до скоєного парубок писав у Telegram про те, що ненавидить світ, бажає причинити якомога болі, вкоротити собі віку. Коли поліція навідалася до нього додому, знайшла мертвим його батька.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно сталася стрілянина у школі російського Брянська.

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