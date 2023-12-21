Суд скасував виправдувальний вирок колишньому «беркутівцю», який знущався з євромайданівців узимку 2014-го: яке нове рішення

В Україні винесли ще один вирок щодо подій Євромайдану. За результатами розгляду апеляційних скарг прокурорів Офісу Генерального прокурора та представників потерпілих Київський апеляційний суд ухвалив обвинувальний вирок відносно колишнього міліціонера БМОП «Беркут» ГУМВС України в Харківській області, обвинуваченого у катуванні протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон «Динамо» імені В. Лобановського. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«Цим вироком суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок Дніпровського районного суду м. Києва, який раніше був предметом апеляційного розгляду та на підставі постанови Касаційного кримінального суду Верховного Суду переглядався в апеляційному порядку повторно. Під час нового апеляційного розгляду прокурори довели вину колишнього „беркутівця“, який є діючим працівником поліції, у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили з моменту його проголошення», — йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що засуджений умисно заподіяв за попередньою змовою групою осіб сильний фізичний біль, фізичне та моральне страждання двом учасникам Революції Гідності шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій. Це було зроблено, щоб покарати потерпілих за їхню участь у акціях протесту 20 січня 2014 року на перехресті вулиць М. Грушевського та Паркової дороги, а також з метою залякування та дискримінації їх та інших осіб.

«Тоді обох протестувальників скинули з колонади. Також одного з них, який на той момент був неповнолітнім, роздягнули при температурі повітря -12°C і поранили у стегно правої ноги ножем. Після цього забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України. Таким чином висміювали його ідеологічні переконання. У подальшому потерпілих звинуватили в організації масових заворушень», — йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року після чотирьох років слухань у Шевченківському суді Києва була закрита справа стосовно одного з обвинувачених у вбивстві «тітушками» журналіста Вʼячеслава Веремія під час Революції Гідності.

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