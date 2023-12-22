В передостанню п'ятницю місяця, 22 грудня, представників багатьох сузір'їв чекають позитивні зміни, обіцяють гороскопи.

У багатьох людей можлива поява нових джерел доходу, отримання привабливих ділових пропозицій та спілкування з людьми, які скоро стануть дуже важливими для вас, певні фахівці.



Овен

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Завдяки позитивній енергії, яку ви випромінюєте, ви піднімете настрій багатьом. Але залиште трохи енергії для себе. Зараз вдалий час розповісти про свої ідеї або блиснути знаннями. Не забувайте про своїх друзів і приділіть їм хоча б кілька хвилин. Вони будуть засмучені, якщо ви проігноруєте їх.

Телець

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У вас 22 грудня буде прекрасний настрій. Ви будете притягувати погляди протилежної статі. Багато енергії та бажання зробити якомога більше не покидатиме вас. Комусь захочеться зустрітися з друзями, весело провести вечір. Якщо збираєтеся в салон краси, постарайтеся не переборщити з перевтіленням.

Близнюки

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Взаємини з партнерами 22 грудня виходять на перший план. Це можуть бути як ділові відносини, так і особистого характеру. Готуйтеся до серйозних розмов, можливо навіть суперечок, обговорень. Можливо, що ви або хтось інший дізнається чиюсь таємницю. У будь-якому разі емоцій, переживань у вас може бути багато.

Рак

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Якщо хочете щось змінити, не бійтеся сказати про це. Якщо ви не скажете, що вам подобається, інші не здогадаються. Багато енергії сьогодні витрачатиметься на роботу. Хороший день, щоб зустрітися з друзями. Спілкування з ними підніме вам настрій. Також день підходить для романтичних знайомств і побачень.

Лев

Можуть відбуватися якісь надто емоційні ситуації на роботі або у стосунках зі старшими родичами. Це не означає, що вони будуть негативними. Також можна очікувати похвали або іншої нагороди від керівництва. Можуть бути серйозні зміни, де вам доведеться взяти на себе ще більшу відповідальність.

Діва

Хороший день у Дів. Ви можете зайнятися тим, що вам найбільше подобається. Робота не забере багато часу і сил. Тому на розваги час знайдеться. Це сприятливий день для романтичних побачень, флірту, знайомств. У творчих людей очікується сплеск натхнення. Хтось займеться плануванням святкових вихідних.

Терези

Не шукайте без нагальної потреби важких шляхів, коли рішення розташоване просто перед вами. Навіщо додавати собі більше роботи, коли ви можете вирішити ситуацію так просто й витончено. Слід виділити трохи часу тільки для себе і свого партнера. Дехто з вас постійно відвідує різноманітні заходи, зустрічається з друзями, і ви навіть не маєте часу поговорити удвох.

Скорпіон

Якщо ви не знаєте чогось, не соромтеся запитати поради у свого друга або колеги. Цій людині нарешті вдасться внести спокій у вашу душу. Не бійтеся висловлювати свою думку, навіть якщо вона негативна. Ваші колеги зрозуміють. Поганий настрій може бути ознакою того, що ви втомилися. Більше розслабляйтеся.

Стрілець

Між вами і колегами можуть виникнути розбіжності. Постарайтеся з'ясувати, у чому проблема, і поговоріть із ними. День сприятливий для придбання речей, які ви будете використовувати в роботі. Справ сьогодні може бути дуже багато, готуйтеся добре попрацювати. Старші родичі можуть зробити подарунок.

Козоріг

Можливо, ви почуваєтеся недооціненими. Слова підтримки — це те, чого ви потребуєте найбільше. У сфері особистих стосунків ви будете впевнені в собі. Ви знаєте, як справити враження на свого партнера, тому не бійтеся використовувати свої знання. Будьте грайливими і насолоджуйтеся чудовим незабутнім вечором.

Водолій

Спільна робота з кимось сьогодні буде кращою і результативнішою. Якщо збираєтеся щось купувати, то ретельно все розплануйте, подумайте, що точно потрібно, а від чого можна відмовитися. Удома можуть чекати приємні сюрпризи. Дехто почне будувати плани на новорічні канікули.

Риби

Сьогодні особливо активний день у Риб. Буде багато спілкування, поїздок. Не виключені переговори, досягнення компромісних домовленостей. Новини від родичів можуть потішити. Постарайтеся бути позитивними і підняти настрій другу, коли він пригнічений. Це поліпшить загальну атмосферу спілкування.

В той же час погода не приготувала сьогодні українцям особливих «сюрпризів», стверджують в Укргідрометцентрі.

Так, сьогодні в більшості областей буде хмарно, з проясненнями, без істотних опадів. Лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті можливий сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь. Температура 1−6° тепла, на півдні та південному сході країни 5−10° тепла; в Карпатах 0−5° морозу.

Прогноз погоди на 22 грудня

На Київщині — вдень дощ та мокрий сніг, вітер переважно південно-західний, 7−12 м/с. Температура по області вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві протягом доби 1−3° тепла.

В той же час суттєвих магнітних бурь у п'ятницю, 22 грудня, не очікується, стверджують фахівці.

За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М4,25. В той же час сонячний спалах М4,25 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Також нагадаємо, що відома астрологиня Анжела Перл пророкує, що у наступному році з 26 травня почнеться сприятливий час для угод, колаборацій, співробітництва для представників одного з знаків Зодіаку. Також у них розшириться коло спілкування, а до квітня можлива зміна місця роботи або початок нового бізнесу.

Фото — Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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