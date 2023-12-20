Поки частина українців уважно вивчають «офіційний» гороскоп на 2024 рік від Анжели Перл, інша частина наших співгромадян хотіли б знати менш віддалене майбутнє — зокрема, кому обіцяють багатство та достаток карти Таро.

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Такий розклад зробили фахівці і поділилися ним з журналістами, пише «Головред».

Овен

Карта: Король Кубків

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Ваша тема цього тижня — успішне застосування сили, а точніше, емоційної стійкості. Король Кубків — людина прониклива, емоційно врівноважена і контролює ситуацію. Отримання цієї картки є нагадуванням про використання вашої емоційної зрілості, коли ви розбираєтеся з тим, що життя підкинуло вам останнім часом. Можливо, ваш початковий інстинкт полягав у придушенні будь-яких емоцій, які ви відчували щодо цієї ситуації. І навпаки, ви могли дозволити своїм емоціям взяти верх над вами. Ця карта закликає вас використовувати своє серце і голову, щоб впоратися з цією особистою проблемою.

Телець

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Карта: Четвірка Жезлів

Настав час святкувати! Четвірка Жезлів визнає, що ви доклали чимало зусиль для досягнення своїх цілей. Незважаючи на спокусу продовжувати рухатися вперед, непогано зробити паузу і просто оцінити все, чого ви досягли на даний момент. Дозвольте іншим людям взяти участь у святкуванні вашого успіху. Це може бути що завгодно — від невеликої святкової вечері до бурхливої вечірки. Пам'ятайте, що ви можете продовжувати прагнути до своїх цілей, час від часу зупиняючись, щоб насолоджуватися плодами своєї праці.

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Близнюки

Карта: Дев'ятка мечів

Дев'ятка мечів вказує на те, що зараз ви переживаєте якусь втрату або розчарування. Це може бути щось, що ви передбачали, або це може бути щось раптове і несподіване. Незалежно від цього, стрес тисне на вас, і вам здається, що ви ніколи не оговтаєтеся від цієї ситуації. Витратьте час на горе і зцілення, пам'ятаючи про те, що, хоча те, що ви переживаєте, дуже важко, ви можете рухатися далі і розвиватися на основі цього досвіду.

Рак

Карта: Шістка Жезлів

Цього тижня перемога буде за вами! Шістка Жезлів — це карта рішучості і честі. Вона вказує на те, що ви не тільки наполегливо працювали і досягли своїх цілей, але і починаєте отримувати визнання завдяки їм. Чи отримали ви похвалу від вищого керівництва вашої компанії за ваші зусилля в проекті? Ви приступили до нового режиму здоров'я, і оточуючі звернули на це увагу? Можливо, ви схильні відмахнутися від такого визнання, але зараз не час для сором'язливості. Це нормально, коли ваші досягнення визнають, тому насолоджуйтесь цим моментом.

Лев

Карта: Двійка Пентаклів

Цього тижня ви дізнаєтесь, що життя — це балансування! Двійка Пентаклів символізує досягнення гармонії з протиборчими силами. Останнім часом вас звуть в різні боки? Ваші бажання і потреби суперечать один одному? Робота забирає час у вашому особистому житті або навпаки? Ця карта хоче, щоб ви зробили крок назад і визначили, де ваші пріоритети. Зрозумівши, куди ви хочете витратити свій час і енергію, ви зможете знайти рішення, яке забезпечить вам довгостроковий успіх у всіх сферах вашого життя.

Діва

Карта: Трійка Мечів

Трійка Мечів хоче визнати горе або серцевий біль, від яких ви, можливо, страждаєте в даний час. Можливо, вас зрадили, або ж ви відчуваєте душевні муки. Цього тижня ця карта просить вас бути наполегливими та тримати свої емоції під контролем, щоб ви могли рухатися вперед, не розпадаючись. Тільки стежте за тим, щоб не стати остаточно відстороненим у своєму прагненні залишатися сильним. Якщо ви збережете зв'язок зі своєю емоційною стороною, ви зможете вийти з цієї ситуації з іншого боку, здатним любити ще сильніше.

Терези

Карта: Туз мечів

Настав момент прориву! Туз Мечів сигналізує про те, що туман розсіюється, і цього тижня ви матимете велику ясність розуму. Вам може здатися, що ви дивитеся на світ через абсолютно нову лінзу, яка допоможе вам подолати шум і дістатися до суті питання. Ситуація не така, якою здається? Хтось обманює вас? Ви обманювали себе? Вам надається можливість прояснити ситуацію і побачити все як є.

Скорпіон

Карта: Сонце

Цього тижня Сонце дійсно світить вам! Ця карта символізує достаток, оптимізм, успіх і тепло щасливого часу у вашому житті. Можливо, ви переживаєте бурхливий період у своєму житті, відчуваючи, що кінця-краю йому не видно. Що ж, перед світанком завжди найбільш темніше всього — і світанок настає! Пройшовши через ці перешкоди, ви дізналися про себе багато нового і знайшли впевненість в тому, що вам по плечу будь-яка буря. Насолоджуйтесь цим періодом позитиву, адже ви його заслужили.

Стрілець

Карта: Смерть

Не лякайтеся цієї карти! Карта Смерть-одна з найбільш незрозумілих карт Таро. Вона не символізує фізичну смерть — скоріше, мова йде про трансформацію особистості і позбавлення від того, що більше не служить нам. За що ви трималися, від чого вам потрібно позбутися? Завершення цієї глави вашого життя може прокласти шлях до чогось набагато більшого. Цього тижня зверніть увагу на можливості відмовитися від усього, що утримує вас від майбутнього, якого ви заслуговуєте.

Козоріг

Карта: Королева Жезлів

Чи не правда, ви — справжній світський метелик? Королева Жезлів вказує на те, що на цьому тижні вас переповнює енергія чарівності і ентузіазму, і оточуючі не зможуть цього не помітити. Більш того, ви можете опинитися в центрі загальної уваги! Це ідеальний час для того, щоб заявити про себе, налагодити контакт з іншими людьми і влитися в групу однодумців. Не стримуйтеся — ваш ентузіазм може бути заразним.

Водолій

Карта: Двійка Мечів

Двійка мечів вказує на те, що зараз ви можете відчувати напад нерішучості. Можливо, ви настільки не впевнені в тому, як вчинити, що активно відкладаєте вирішення цього питання. Цього тижня вам нагадають, що як би ви не намагалися уникнути цієї ситуації, вона просто так не зникне. Замість того, щоб зациклюватися на наслідках прийняття неправильного рішення, подумайте, що може статися, якщо ви взагалі не приймете жодного рішення. Бездіяльність часто може призвести до більш серйозних проблем у майбутньому.

Риби

Карта: Верховна жриця

Верховна жриця — це карта, перш за все, про інтуїцію. Цього тижня вас закликають попрацювати над своїми проникливими навичками, щоб відточити здатність чути внутрішній голос і отримувати повідомлення від свого несвідомого розуму. Ви вийшли з рівноваги в якійсь сфері свого життя? Ви не впевнені, що перебуваєте на правильному шляху в певній ситуації? Ця карта закликає вас зв'язатися зі своєю внутрішньою мудрістю, оскільки відповідь, яку ви шукаєте, вже знаходиться всередині вас.

Нагадаємо, що радісною звісткою з українцями поділився і відомий астролог Влад Росс: згідно з його передбаченнями навесні може статися якась таємнича подія, від якої країні-агресору різко «перехочеться» воювати і бойові дії припиняться.

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