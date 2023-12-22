Вивчають причетність до вбивства 32-річного чоловіка та його доньки: нові подробиці про трагедію у Празі

Поліція оточила територію навколо площі Яна Палаха в Празі. Саме тут сталася стрілянина на філософському факультеті Карлового університету. П'ятнадцять людей загинули і 25 отримали поранення. Стан 8 поранених дуже важкий. Деякі з них мають вогнепальні поранення, а деякі постраждали від падіння з великої висоти, коли намагалися врятуватися, вистрибуючи з вікон будівлі.

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Незадовго до 16:00 чеська поліція повідомила в соціальній мережі X (колишній Twitter), що стрілець — 24-річний Давід Козак — був «ліквідований». На місце стрілянини вилетів гелікоптер, щоб забрати поранених. Журналісти, присутні на місці події, повідомили, що триває драматична рятувальна операція. Постійно прибували нові карети швидкої допомоги, пише RMF24

Агентство Reuters отримало електронний лист, який керівництво університету надіслало своїм співробітникам. У ньому вони написали, що в одному з корпусів перебуває озброєний чоловік.

«Якщо ви перебуваєте в офісах, нікуди не виходьте. Закрийтеся в них, забарикадуйте двері меблями, вимкніть світло», — йшлося в листі.

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Після 17:00 поліція повідомила, що вся будівля була евакуйована. Була проведена піротехнічна перевірка.

Відомо, що нападник, одягнений у чорне, з довгим автоматом увійшов до будівлі філософського факультету Карлового університету на площі Яна Палаха в центрі Праги близько 15:00. У цей час у будівлі мав відбутися концерт колядок. Свідки стверджують, що чули численні постріли зсередини, також було чути звук вибуху. Вони також бачили людей, які вибігали з університету з піднятими вгору руками. У мережі також з'явилася фотографія молодих людей, які сховалися на карнизі кількаповерхової будівлі.

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Нападник Давід Козак перебував на четвертому поверсі. Незадовго до 16:00 чеська поліція повідомила, що нападник був «ліквідований». За словами мера Праги Богуслава Свободи, стрілець нібито впав з будівлі. Ймовірно, він застрелився раніше. Поліція поки що не коментує причини його смерті.

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На прес-конференції чеська поліція повідомила, що нападник був 24-річним студентом університету. Чеські ЗМІ стверджують, що чоловік мав психічні проблеми. За словами свідків з його рідного міста, він говорив, що поїде до Праги вбивати людей. Поліція також повідомила, що знайшла тіло батька 24-річного хлопця в будинку біля села Кладець під Прагою. Там же було виявлено саморобний вибуховий пристрій.

За даними поліції, злочинець діяв один, мав дозвіл на зброю і, швидше за все, був натхненний подібними інцидентами за кордоном. Служби перевіряють інформацію, знайдену в профілях зловмисника в соціальних мережах. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан виключив, що стрілянина в Карловому університеті пов'язана з міжнародним тероризмом. Він повідомив, що перебуває в контакті зі службами країн Європейського Союзу.

Чеська поліція вивчає можливість того, що винуватець стрілянини в університеті в Празі, в результаті якої 15 людей загинули і 25 отримали поранення, міг раніше вбити чоловіка і дитину, заявив шеф чеської поліції Мартін Вондрашек.

Як він підкреслив, мова йде про вбивство шестиденної давності, яке сталося в лісі на околиці Праги. ЗМІ повідомили, що тоді були застрелені 32-річний чоловік і його 2-місячна дочка.

За словами Вондрашека, в будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі, де в четвер сталася стрілянина, знаходився величезний арсенал зброї та боєприпасів, і якби не швидке втручання поліції, жертв могло бути ще більше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли нові подробиці розстрілу у брянській школі.

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