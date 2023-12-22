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Гроші

Пенсійний рахунок можуть повністю заблокувати: у якому випадку це станеться

10:57 22 грудня 2023
Ощадбанк

Частина пенсіонерів продовжує отримувати пенсію на картки, термін дії яких закінчився до квітня 2022 року. Ощадбанк продовжує нарахування виплати на них незалежно від того, де пенсіонер зараз перебуває.

Про це заявила голова філії Донецького обласного управління банку Ганна Прасол, пише Укрінформ.

Зокрема, гроші нараховуються тим, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях, зокрема й тих, які окуповані з 2014 року.

«Банк як агент уповноважений зараховувати кошти на картки пенсіонерів. Нарахування цих пенсій проводить Пенсійний фонд України, а ми вже здійснюємо, згідно зі списками, зарахування саме на картки», — уточнила представниця Ощадбанку.

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Однак у яких випадках Ощадбанк блокує картки пенсіонерів? Це, за її словами, відбувається у разі смерті пенсіонера. Тоді накопичені кошти чекатимуть на спадкоємців власника рахунку.

«Якщо ми отримуємо офіційну інформацію про смерть того чи іншого пенсіонера, ми блокуємо рахунок, щоб мінімізувати будь-які шахрайські дії», — пояснила Прасол.

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У всіх інших випадках банк продовжуватиме зараховувати грошові кошти.

При цьому, якщо картку заблоковано, а ПФУ продовжуватиме нарахування, гроші будуть повернуті банком.

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Також Прасол нагадала, що термін дії всіх карток Ощадбанку пролонговано до 1 січня 2024 року. Це означає, що зберігається весь функціонал цих карток:

  • переведення в готівку грошей,
  • безготівкові розрахунки,
  • оплата за допомогою Apple Pay і Google Pay.

Нагадаємо, нещодавно уряд схвалив проект закону щодо зменшення рівня державних пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку. Незабаром його буде передано в парламент для остаточного прийняття.

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