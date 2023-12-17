Кабмін схвалив зменшення пенсій частини українців: кого стосується нового законопроекту

Цього року в Україні обговорювався проєкт закону, яким пропонувалося позбавляти пенсійних виплат українців, засуджених за злочини проти національної безпеки України, а також тих, хто переховується від органів слідства та суду.

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Втім, як повідомляє народний депутат України Тарас Мельничук, уряд затвердив дещо інший документ. Йдеться про схвалення проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку».

За його словами, законопроєктом пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів та передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання здійснюється у розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, що у проєкті Мінсоцполітики раніше пропонувалося, щоб особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою — восьмою статті 111−1 Кримінального кодексу України, пенсію не призначати, якщо людина відбуває покарання. Пенсійні впилати пропонувалося призначати на загальних підставах після відбування покарання. Особам, які вже отримували виплати, на час відбування покарання їх пропонували припиняти, а після відбуття покарання — поновлювати на загальних засадах.

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Фото Pixabay

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