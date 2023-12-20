Частина пенсіонерів продовжать отримувати виплати без ідентифікації: кого стосується

Наміри Кабміну провести до кінця 2023 року фізичну ідентифікацію отримувачів пенсій викликала побоювання у деяких пенсіонерів — чи встигнуть вони це зробити.

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На щастя, в уряді повідомили, що строк фізичної перевірки пенсіонерів в «Ощадбанку» буде продовжено на три місяці — до 1 квітня 2024 року. Але це стосується тільки внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року, повідомили в Мінреінтеграції.

За даними відомства, минулого тижня відповідний проєкт постанови Кабміну вже розглядався на урядовому комітеті.

Зазначимо, що для внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в «Ощадбанку» до фізичної ідентифікації прирівнюється:

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- авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» (Дія ID);

- ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами ПФУ з дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

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- ідентифікація одержувачів пенсій в установі «Ощадбанку»;

- посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

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В Мінсоцполітики також додали, що норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона є необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.

Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію, зазначили в міністерстві.

Для однієї категорії громадян останні три роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації. А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв"язку з Covid-19. З 1 липня, у зв'язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію, пояснили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розробив проект порядку встановлення особи одержувача пенсії, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку. Сеанс триватиме орієнтовно 20 хвилин.

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