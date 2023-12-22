Магічні практики для кохання, удачі та багатства: як залучити сприятливі енергії у день зимового сонцестояння

Сьогодні, 22 грудня, не просто передостання п'ятниця року, а ще й день зимового сонцестояння, який, як вважалося в давнину, приносить із собою надію на світле майбутнє.

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У цей час, коли ніч починає поступово зменшуватися, люди намагаються скинути з себе важкі тягарі старих турбот, так само, як гілля дерев звільняється від листя, створюючи новий простір для чогось свіжого та чарівного.

Також існують практики для кохання, удачі та багатства, які прийнято проводити у День зимового сонцестояння.

Щоб залучити достаток, виконайте наступний ритуал:

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1. Візьміть кілька монет і наповніть чашу або блюдце водою.

2. Розташуйте чашу з монетами під місячне світло на відкритому місці.

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3. Прошепочіть у воду такі слова: «Як день у гору пішов, я скарб знайшов, гроші множаться, доходи зростають».

4. Залишіть чашу з монетами під місячним світлом протягом ночі.

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5. Вранці зберіть монетки і роздайте їх рідним та близьким, залишивши собі одну монетку як символ залучення достатку.

Щоб залучити кохання, виконайте наступний ритуал:

1. Візьміть свою улюблену обручку.

2. Одягніть її на безіменний палець і лягайте спати.

3. Перед сном подумки «притягніть» образ тієї людини, яку хочете бачити поруч.

4. Спробуйте уявити, як вона виглядає, у що одягнена.

5. Залишіть кільце на безіменному пальці протягом ночі.

Щоб залучити удачу, виконайте наступний ритуал:

1. Візьміть кухоль і наберіть у нього сніг.

2. Покладіть кілька монет на нього.

3. Залишіть кухоль з монетами на відкритому місці, де сніг зможе розтанути.

4. Коли він розтане, використовуйте воду для вмивання, промовляючи наступні слова: «Гроші енергію віддали, невдачі забрали, з цього дня мені везти в усьому».

5. Розділіть монетки, віддайте їх рідним, але залиште собі одну як символ удачі.

Для залучення удачі та щастя вам також може допомогти ритуал із використанням свічок

1. Розставте свічки у кожному кутку будинку.

2. Сядьте в тихому місці і зосередьтеся на думці про тяжіння удачі та щастя.

3. Візуалізуйте, як простір навколо вас очищається від негативної енергії та наповнюється новою гармонічною.

4. Спостерігайте, як свічки горять та створюють атмосферу позитиву та благополуччя у вашому будинку.

Пам'ятайте, що ці ритуали є символічними та служать для зміцнення вашої віри та налаштування на бажаний результат, тому віра в себе та свої сили буде головною запорукою успіху.

Крім того, сьогодні ввечері можна провести ритуал від безгрошів'я від відомого київського мольфара.

А ще нагадаємо, що ось-ось настане остання повня 2023 року, яка докорінним чином вплине на життя принаймні двох знаків Зодіака.



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